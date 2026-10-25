Pagelle Udinese Milan, Pulisic e Hutchinson firmano il 2-0 - VOTI

I rossoneri cancellano la delusione di Bournemouth, agganciano la Roma al terzo posto a quota 18 punti e infliggono ai friulani il sesto ko consecutivo

Il Milan volta pagina dopo la serata amara di Bournemouth e ritrova subito la strada giusta in campionato. Al Bluenergy Stadium la squadra di Ruben Amorim, allenatore portoghese dei rossoneri, batte 2-0 l’Udinese nell’ottava giornata di Serie A e raggiunge la Roma al terzo posto con 18 punti. Per i friulani di Kosta Runjaic, tecnico tedesco, è la sesta sconfitta di fila, un dato che rischia di segnare l’ultimo capitolo della sua gestione.

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Amorim cambia volto alla squadra

Le tante assenze per infortunio spingono Amorim a una scelta insolita: 4-4-2 con Davide Bartesaghi, esterno italiano, spostato in alto a centrocampo, Fikayo Tomori, difensore inglese, adattato a terzino destro e debutto in Serie A per il francese Diawara, schierato a sinistra. Nell’Udinese mancano Solet e David Alaba, mentre si rivede Nicolò Zaniolo, partito dalla panchina.

Pulisic stende i friulani dopo 6 minuti

L’avvio è subito rossonero: punizione battuta rapidamente da Luka Modric, regista croato, che lancia nello spazio Christian Pulisic, attaccante statunitense. Il numero 11 controlla e batte Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, con freddezza. Il Milan gioca un primo tempo energico, spinto sulle fasce, e sfiora il raddoppio con Bartesaghi e lo stesso Pulisic. I padroni di casa producono poco, con Keinan Davis, attaccante inglese, troppo isolato in avanti.

Il raddoppio di Hutchinson

Nella ripresa Runjaic gioca la carta Zaniolo, ma subito dopo il suo ingresso arriva il 2-0: tiro da fuori di Ardon Jashari, centrocampista svizzero, respinta di Okoye e Omari Hutchinson, esterno inglese ex Nottingham Forest, ribadisce in rete al 65′, segnando il primo gol con la maglia del Milan. Poco dopo Okoye, aiutato dalla traversa, nega il tris a Gonçalo Ramos.

Classifica e futuro di Runjaic

Con il successo i rossoneri tornano a correre in zona Champions, mentre l’Udinese resta impantanata nella crisi: la posizione dell’allenatore è ormai sempre più in discussione e potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

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UDINESE – Okoye 6; Abankwah 6, Kabasele 5,5, Palma 6; Vojvoda 5,5 (64′ Zaniolo 5,5), Piotrowski 5,5 (46′ Miller 6), Karlstrom 6 (83′ Lovric sv), Kamara 6,5 (64′ Arizala 6); Chakvetadze 6, Ekkelenkamp 5,5; Davis 5,5 (83′ Vinciati sv). All. Runjaic

MILAN – Maignan 6; Tomori 6,5 (73′ Musah 6), De Winter 6,5, Pavlovic 6, Diawara 6,5; Hutchinson 6,5 (73′ Loftus-Cheek 6, 91′ Comotto), Modric 7, Jashari 5,5, Bartesaghi 7 (85′ Cisse sv); Ramos 6 (91′ Camarda sv), Pulisic 7. All Amorim