Manchester United, Carrick a un passo dall’esonero: «La responsabilità è la mia, fa un male terribile». I nomi per sostituirlo

Manchester United, Michael Carrick sempre più vicino all’addio dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth: Red Devils in zona retrocessione

Il Manchester United sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. La pesante sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth a Old Trafford ha ulteriormente complicato la posizione di Michael Carrick, sempre più a rischio esonero dopo un avvio di stagione disastroso.

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I Red Devils incassano l’ennesima delusione, puniti dalle reti di Rayan, Marcus Tavernier ed Evanilson. Un altro risultato negativo dopo il 4-1 subito contro il Como in Champions League, che porta a otto le partite consecutive senza vittorie.

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Manchester United, Carrick vicino all’esonero: la scelta su Bruno Fernandes e la reazione dei tifosi

Nel tentativo di invertire la rotta, Carrick aveva deciso di sorprendere tutti lasciando inizialmente in panchina Bruno Fernandes, escluso anche dalle sostituzioni durante la partita. Una scelta che non ha prodotto gli effetti sperati.

Al termine dell’incontro, il tecnico si è avvicinato alla Stretford End, ricevendo applausi e cori dai sostenitori del Manchester United, che hanno invece contestato duramente i calciatori.

Visibilmente provato, Carrick si è assunto le responsabilità del momento negativo:

«È davvero difficile per me avere una giornata come questa in questo club e sentire l’emozione e le dinamiche di com’era oggi. Sento molta responsabilità, è tutta mia, fa un male terribile vedere che stiamo passando attraverso questo momento. La responsabilità è la mia. Provo delle emozioni contrastanti, ovviamente, per il fatto che i tifosi abbiano risposto in quel modo e per avere quella connessione con i tifosi nel momento in cui siamo. Apprezzo sicuramente il loro supporto».

Manchester United, numeri da incubo: la zona retrocessione è vicinissima

La classifica fotografa perfettamente il momento dei Red Devils, precipitati al sedicesimo posto in Premier League con appena 7 punti dopo otto giornate, soltanto uno sopra la zona retrocessione.

Un rendimento che ha alimentato le critiche anche tra gli ex protagonisti del club. Gary Neville, intervenuto a Sky Sports, ha espresso forti perplessità sulla possibilità che Carrick possa continuare a guidare la squadra.

«E’ difficile per Carrick continuare a ricoprire il ruolo di allenatore dello United».

Manchester United, da Conte a Howe: i possibili sostituti di Carrick

La dirigenza del Manchester United è chiamata a valutare il futuro della panchina. Tra i profili accostati al club figurano Antonio Conte, Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Unai Emery.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Howe sarebbe particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Jason Wilcox, mentre Conte ha recentemente smentito l’esistenza di trattative avanzate.

Manchester United, calendario complicato: arrivano Chelsea e Roma

Il calendario non concede tregua. Sabato 31 ottobre lo United affronterà il Chelsea a Stamford Bridge, prima di ospitare la Roma il 3 novembre in Champions League e l’Aston Villa l’8 novembre.

Successivamente arriveranno le trasferte contro Liverpool e Sporting Lisbona. Una serie di impegni delicatissimi, con il futuro di Carrick sempre più incerto e il Manchester United chiamato a evitare una crisi ancora più profonda.