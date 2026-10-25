Pagelle Lecce Juventus: Douglas Luiz sale in cattedra, Kolo Muani impalpabile! Male Geubbels – I VOTI

Pagelle Lecce Juventus: i nostri voti ai protagonisti in campo al Via del Mare nel match del 8° turno di Serie A terminato col successo per i bianconeri
Pagelle Lecce Juventus: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 8ª giornata di Serie A 2026/27
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La Juventus di Luciano Spalletti ritrova finalmente il sorriso. Dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio europeo con il Rennes, i bianconeri conquistano tre punti fondamentali battendo il Lecce per 2-0 al Via del Mare. Una vittoria importante per interrompere il periodo negativo e non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni della Serie A 2026/27.
Lecce Juventus, Douglas Luiz protagonista: gol e assist nel primo tempo
Il grande protagonista della serata è Douglas Luiz, decisivo in entrambe le reti della Juventus. Come evidenziato da Goal.com, il centrocampista brasiliano confeziona una prestazione di alto livello, servendo prima l’assist a Weston McKennie sugli sviluppi di una punizione e trovando successivamente il raddoppio con una conclusione dalla distanza che sorprende Falcone.
Per McKennie arriva il primo gol stagionale, mentre Douglas Luiz si prende la scena con una prova determinante.
Lecce Juventus, reazione salentina nella ripresa: Gaspar espulso nel recupero
Nel secondo tempo il Lecce di Eusebio Di Francesco prova a reagire, mostrando maggiore intraprendenza dopo le sostituzioni dell’intervallo.
Vicario viene impegnato raramente, mentre Cabal spreca una buona occasione per il possibile 3-0. Nel recupero arriva anche l’espulsione di Gaspar per proteste.
Juventus, Douglas Luiz il migliore: deludono Kolo Muani e Woltemade
Tra i bianconeri brilla Douglas Luiz, mentre Kolo Muani e Woltemade faticano a incidere. Nel Lecce deludono Geubbels e Fatah, mentre N’Dri prova a trascinare i compagni.
La Juventus tornerà in campo mercoledì contro il Genoa, mentre il Lecce affronterà giovedì il Frosinone in uno scontro importante per la salvezza.
LECCE (4-3-3): Falcone 5.5; Danilo Veiga 6, Gaspar 5, Tiago Gabriel 6 (60′ Ndaba 6), Gallo 6; Kaba 5.5 (46′ Siebert 6), Ngom 5.5, Maleh 5.5; N’Dri 6 (86′ Gandelman sv), Geubbels 5 (71′ Paco Esteban 6), Fatah 5.5 (46′ Monteiro 6). All. Di Francesco
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario 5.5; Gatti 6.5, Bremer 6, Lucumí 6; Kalulu 6, Douglas Luiz 7.5 (83′ Sarr sv), Koopmeiners 6, Cambiaso 5.5 (68′ Cabal 5.5); McKennie 7 (90′ Alajbegovic sv); Woltemade 5.5, Kolo Muani 5 (68′ Boga 5.5). All. Spalletti