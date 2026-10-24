Il Tottenham è finalmente rinato: la cura De Zerbi (e il ritiro spagnolo) svolta la stagione! 2-0 al Chelsea che profuma di storia

Il Tottenham ha riscattato la sua stagione, ottenendo la seconda vittoria consecutiva grazie al 2-0 in casa del Chelsea

La cura spagnola voluta da Roberto De Zerbi inizia a dare frutti preziosi e tangibili per il Tottenham. I nove giorni di intenso ritiro trascorsi a Palma di Maiorca, organizzati dal tecnico bresciano per ricompattare lo spogliatoio dopo un complicato avvio stagionale, hanno trasformato l’atteggiamento degli Spurs. Dopo aver festeggiato la prima vittoria in campionato nel Monday Night contro il Coventry (3-1), la formazione del nord di Londra ha firmato una vera e propria impresa espugnando per 2-0 lo stadio Stamford Bridge nel derby contro il Chelsea. Un successo dal valore storico eccezionale: per gli Spurs si tratta infatti soltanto della seconda vittoria in casa dei Blues negli ultimi 36 anni.

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L’autogol di Penders e l’ingenuità di Palmer: Chelsea al tappeto

La sfida, rimasta bloccata sul piano tattico per gran parte della contesa, si è accesa nell’ultimo quarto d’ora. Al minuto 77 è arrivato l’episodio che ha sbloccato il match a favore degli ospiti: su una parabola velenosa scaturita da calcio d’angolo, la pressione aerea di Jan Paul van Hecke ha mandato in tilt Mike Penders — al debutto da titolare in Premier League a causa dell’infortunio di Emiliano Martínez —, provocando la sfortunata deviazione del portiere all’interno della propria porta.

Lo shock per la rete subita ha disunito i padroni di casa e all’80’ la situazione è precipitata con l’espulsione di Cole Palmer. Il trequartista inglese, già gravato di un’ammonizione per un intervento irruento su Mateus Fernandes, è intervenuto con colpevole ritardo su Conor Gallagher, rimediando il secondo cartellino giallo e lasciando i suoi in inferiorità numerica nel finale.

La perla di Mathys Tel e la nuova classifica: Spurs in risalita

A chiudere definitivamente i giochi all’87’ ci ha pensato Mathys Tel con una straordinaria giocata personale. Il giovane talento francese è partito palla al piede dalla linea di metà campo, ha seminato la retroguardia avversaria e ha trafitto il portiere con una conclusione rasoterra precisa e potente scoccata da circa venticinque metri di distanza.

Con questo pesantissimo blitz esterno, il Tottenham si allontana dalle zone calde della graduatoria e si proietta al dodicesimo posto a quota 9 punti, dando continuità ai progressi mostrati nelle ultime uscite. Pomeriggio amaro invece per il Chelsea di Xabi Alonso: i Blues falliscono l’aggancio al Brighton in terza piazza, restando fermi al quarto posto a quota 13 punti.