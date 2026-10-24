Maxi Araujo alla Juventus: nome importante per gennaio! Perché sarebbe davvero il rinforzo ideale e come cambierebbe l’undici di Spalletti

Maxi Araujo alla Juventus: i numeri dell’uruguaiano e come cambierebbero i bianconeri con il suo arrivo a Torino

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la Juventus monitora con attenzione il panorama europeo alla ricerca di profili capaci di innalzare il tasso tecnico della rosa. Nelle ultime ore, i radar della dirigenza bianconera si sono concentrati con decisione su Maxi Araújo, laterale dello Sporting Lisbona messosi in grande evidenza in Portogallo per qualità atletica e continuità di rendimento. L’esterno uruguaiano risponde perfettamente alle esigenze tattiche dello staff tecnico guidato da Luciano Spalletti, rappresentando una soluzione moderna per garantire spinta, imprevedibilità e solidità sulla corsia mancina secondo Tuttosport.

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I numeri con lo Sporting: spinta offensiva e precisione d’alta scuola

L’impatto stagionale del classe 2000 testimonia la piena maturità di un profilo già pronto al salto in Serie A. Il rendimento in campionato evidenzia una titolarità indiscussa: su 7 presenze complessive, il giocatore è partito dal primo minuto in ben 6 occasioni, accumulando 560 minuti giocati con una media di circa 80 minuti a partita.

A colpire maggiormente gli scout juventini è la spiccata vocazione propositiva unita a una notevole pulizia nella gestione del pallone. Il bilancio stagionale recita 1 gol e 2 assist vincenti, supportati da un dato di 0.63 assist previsti (xA) e 1.3 passaggi chiave a partita. Con oltre 60 tocchi per gara e 2 grandi occasioni create, Araújo si inserisce costantemente nella manovra offensiva, completando il 90% dei passaggi tentati (33.7 su 37.4). A questi numeri si aggiunge anche una solida applicazione in ripiegamento, certificata da una gara conclusa a porta inviolata.

Come cambierebbe la Juventus: spinta asimmetrica o binario a tutta fascia

L’eventuale sbarco a Torino del talento sudamericano garantirebbe molteplici soluzioni tattiche, ridefinendo gli equilibri dello scacchiere bianconero.

In un sistema con la difesa a quattro, la presenza di Araújo trasformerebbe la corsia sinistra in una vera e propria direttrice d’attacco. Le sue costanti sovrapposizioni verso il fondo favorirebbero una costruzione asimmetrica, con il terzino opposto pronto a stringere la posizione accanto ai centrali per formare una solida protezione a tre preventiva. In un impianto con la linea a tre o a cinque, l’uruguaiano incarnerebbe invece il classico interprete a tutta fascia, capace di coprire i ripiegamenti e farsi trovare con frequenza nell’area rivale. Da registrare restano soltanto i tempi delle diagonali profonde e la marcatura sui duelli fisici in area, compensabili con il tempestivo raddoppio del braccetto di centro-sinistra.