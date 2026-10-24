Inter, Dimarco in difficoltà: rinnovo in salita e sorpasso in Nazionale, tutti i nodi da sciogliere

Il laterale nerazzurro cerca il riscatto dopo un avvio di stagione condizionato dall’infortunio: tra il contratto in scadenza nel 2027, le richieste economiche e la concorrenza di Calafiori, il futuro di Federico è tutto da definire

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Federico Dimarco. L’infortunio ha condizionato il rendimento dell’esterno dell’Inter, ancora lontano dai numeri della scorsa annata. Come riferisce Tuttosport, oltre alle prestazioni, resta aperta anche la questione del rinnovo contrattuale, con l’accordo attualmente in scadenza nel 2027.

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Dimarco, attenzione alla Nazionale: Calafiori insidia il posto

A preoccupare il nerazzurro è anche la concorrenza in azzurro, soprattutto dopo il ritorno alla difesa a quattro voluto da Roberto Mancini. Come scrive il quotidiano:

«… E’ che domani all’ora di pranzo si presenterà a San Siro anche Roberto Mancini, il ct della nazionale, per vedere il match. Il Mancio da quando si è reinsediato alla guida degli azzurri ha fatto tornar di moda la difesa a quattro, modulo che non calza proprio a pennello a Dimarco. Oltretutto, visto che l’interista era assente, l’emigrato di successo in quel di Londra, Calafiori, ha sfruttato l’occasione per prendersi un posto da terzino sinistro titolare al quale è già abituato all’Arsenal. Dimarco rischia anche il sorpasso in azzurro, insomma».

Rinnovo Inter, distanza sull’ingaggio: la richiesta è di 6 milioni

Sul tavolo c’è poi il nodo economico. Dimarco percepisce attualmente 4 milioni di euro a stagione e si aspettava un adeguamento dopo l’ottima annata 2025/26. L’Inter, intanto, intende esercitare la clausola per prolungare unilateralmente la scadenza fino al 2028.

«Poi ci sarebbe pure la questione rinnovo di contratto sul tavolo. Che influisca anche quella sul rendimento? Il giocatore si aspettava un adeguamento dopo la super stagione 2025/26: al momento prende 4 milioni all’anno e l’Inter ha fatto sapere che eserciterà la clausola che permette al club di posticipare la scadenza dell’accordo dal 30 giugno 2027 fino al 30 giugno 2028. Le parti sono al lavoro per trovare una nuova intesa: la richiesta che arriva dell’entourage del calciatore sarebbe di 6 milioni di ingaggio all’anno, i nerazzurri potrebbero offrirne 5 milioni più (succulenti) bonus per chiudere».

La distanza resta da colmare: Dimarco punta a 6 milioni, mentre l’Inter valuta una proposta da 5 milioni più bonus. La trattativa prosegue, con l’obiettivo di trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.