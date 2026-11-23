La squadra di Fabio Pisacane continua a fare i conti con le difficoltà realizzative dei propri centravanti. Mendy non trova continuità, Nzola è frenato dagli infortuni e Kevin Carlos non ha ancora dato le risposte attese

Il Cagliari ha un problema offensivo sempre più evidente e non può permettersi di sottovalutarlo. La formazione guidata da Fabio Pisacane sta incontrando notevoli difficoltà a trovare la via del gol attraverso i propri attaccanti e questa situazione rischia di condizionare il percorso in campionato.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

Paul Mendy non riesce ancora a garantire un rendimento realizzativo costante, M’Bala Nzola continua a fare i conti con problemi fisici, mentre Kevin Carlos non ha pienamente soddisfatto le aspettative. Uno scenario che porta inevitabilmente a guardare con attenzione alla sessione di gennaio, quando il direttore sportivo Pietro Accardi dovrà valutare come intervenire.

Camarda è il profilo giusto per risolvere i problemi offensivi?

Tra le possibilità prese in considerazione dalla società rossoblù c’è Francesco Camarda, giovane centravanti di proprietà del Milan. Nelle ultime settimane sarebbero stati avviati alcuni contatti esplorativi per valutare la possibilità di portarlo in Sardegna con la formula del prestito.

Il talento del classe rossonero non è in discussione, ma bisogna chiedersi se rappresenti davvero ciò di cui il Cagliari ha bisogno in questo momento.

Inserire un altro attaccante giovane significherebbe puntare su un calciatore dalle prospettive interessanti, ma ancora alla ricerca della necessaria continuità realizzativa. Un investimento che, per certi aspetti, ricorderebbe quello già fatto con Mendy.

La società dispone già di un giovane centravanti sul quale lavorare e costruire. Piuttosto, servirebbe affiancargli un giocatore con maggiore esperienza, capace di assicurare presenza in area e concretezza davanti alla porta.

Il ritorno di Piccoli sarebbe un’occasione da valutare

Una pista differente porta a Roberto Piccoli. L’ex rossoblù sta attraversando un periodo complicato al Bologna, dove gli acciacchi fisici e il limitato spazio a disposizione hanno condizionato il suo rendimento.

Un possibile ritorno in Sardegna, magari attraverso un prestito, potrebbe diventare un’opportunità interessante, naturalmente a condizione che si presentino i presupposti economici e tecnici.

Piccoli conosce già Cagliari, ha maturato esperienza in Serie A e potrebbe offrire a Pisacane un riferimento offensivo con caratteristiche differenti. Resterebbero comunque da valutare le sue condizioni atletiche e la capacità di ritrovare rapidamente la migliore forma.

Mendy ha bisogno di crescere, ma il Cagliari non può aspettare

Il discorso coinvolge inevitabilmente anche Paul Mendy. Il giovane attaccante ha mostrato qualità e potenzialità, ma sarebbe sbagliato affidargli da solo il compito di risolvere tutti i problemi realizzativi della squadra.

Per completare il proprio percorso di crescita ha bisogno di fiducia, continuità e di un reparto offensivo che possa sostenerlo. L’arrivo di un centravanti più navigato gli permetterebbe di avere un riferimento importante accanto, oltre a ridurre le responsabilità sulle sue spalle.

Pisacane, però, ha bisogno di risposte nell’immediato. La stagione prosegue e il Cagliari non può continuare a perdere occasioni preziose per la mancanza di incisività sottoporta.

Calciomercato Cagliari, a gennaio serve un attaccante pronto

La questione è abbastanza chiara: ai rossoblù non mancano soltanto prospettive interessanti, servono soprattutto gol e concretezza.

Camarda potrebbe rappresentare un’operazione intelligente in ottica futura, ma oggi il Cagliari necessita di un profilo che abbia già dimostrato di poter incidere con continuità. Il mercato invernale dovrebbe essere l’occasione per correggere le lacune della rosa, non semplicemente per aggiungere un altro giovane da valorizzare.

Piccoli potrebbe trasformarsi in una possibilità concreta, ma Accardi dovrà valutare anche altre alternative, cercando un centravanti affidabile e pronto a dare un contributo immediato.

Il vero investimento di gennaio deve essere un attaccante capace di fare gol. Perché il Cagliari ha bisogno di costruire il proprio futuro, ma prima deve mettere al sicuro il presente.