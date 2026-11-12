Materazzi: «Testata di Zidane? La morte di de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio. E se fosse successo a me?»

Marco Materazzi riavvolge il nastro verso Italia-Francia di questa sera: il racconto sulla testata di Zidane nella finale del Mondiale 2006

Nel giorno dell’atteso incrocio internazionale tra Italia e Francia, il passato torna a bussare con forza alla porta dei ricordi azzurri. Intervistato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha ripercorso la notte leggendaria di Berlino.

La notte di Berlino e quell’episodio entrato nella storia

A distanza di vent’anni da quella storica finale del Campionato del Mondo del 2006, il focus non poteva che ricadere sull’episodio più iconico e discusso di quella serata: la celebre testata ricevuta in pieno petto da Zinédine Zidane. Le sue parole:

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PAROLE – «Oggi direi quello che avrei detto quella sera di vent’anni fa, o il giorno dopo: ‘Ho sbagliato, ma sono stato provocato: giudicate voi com’è andata la cosa, io chiedo scusa’. Lui sarebbe passato per un gran signore e Materazzi per il “solito cretino”, quello che l’aveva fomentato a modo suo. Ne sarebbe uscito meglio, ma ognuno la pensa a modo suo. Di sicuro la cosa sarebbe finita lì. E si poteva evitare, perché non sono stato il primo né l’ultimo a trattenere un avversario per non farlo segnare. Anzi, se io da allenatore avessi un difensore che d’astuzia non fa saltare chi ha di fronte, gli stringerei la mano»



ZIDANE PORTA ANCORA IL PESO? – «Mah, questo non credo: se ne riparla perché si gioca Italia-Francia, ma con la carriera da allenatore che ha fatto, penso se la sia messa alle spalle»



RIFERIMENTO A DE MIGUEL… – «Beh, mica tanto: la morte di Jesùs de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio che non fosse successo nulla. Per quel portiere si parla di omicidio colposo per un intervento di gioco: e se fosse successo a me?»



CHIARIMENTO – «L’occasione c’è stata, si sa. Novembre 2010, hotel Melia di Milano, vigilia di Milan-Real: esco dall’albergo dopo aver salutato Mourinho, lui sta parcheggiando l’auto sul retro. Quando mi vede è un po’ titubante, si volta anche per tornare indietro, ma io lo affronto, gli stringo la mano: “Sono contento che ci incontriamo qui, dove non ci vede nessuno”. Lui mi risponde: “Non ti preoccupare: cose che capitano, cose passate”. Peccato che poi abbia rinnegato tutto, dicendo che pensava che io fossi un tifoso»



NIENTE PACE CON ZIDANE – «Mai avuto problemi a farla, io. Probabilmente è stata un’uscita di scena troppo clamorosa per tornare sui suoi passi. Anche se clamorosa non è la parola giusta: non era la mia prima provocazione, ma neanche la sua prima testata. E questo è stato sempre sottolineato troppo poco»

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