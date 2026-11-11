Roma su Lookman: l’attaccante nigeriano non è più intoccabile

Poco spazio in Spagna per l’ex Atalanta, mai titolare in Champions: Gasperini lo conosce bene, ma il vero obiettivo giallorosso resta Endrick

La Roma guarda a Madrid. Secondo quanto scrive Repubblica, i giallorossi monitorano con attenzione la situazione di Ademola Lookman, ala nigeriana dell’Atlético Madrid, che non è più considerata un intoccabile da Diego Simeone, tecnico argentino dei Colchoneros. Il club capitolino, in particolare il direttore sportivo Tony D’Amico, ha inserito il giocatore nella lista dei profili da valutare in vista di gennaio.

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Un rendimento in calo

I numeri della stagione raccontano un avvio difficile: 15 presenze, due gol e un assist tra Liga e Champions League, con nove partenze da titolare in campionato ma nessuna dal primo minuto in Europa. Ultimamente Lookman è diventato il vice di Álex Baena, centrocampista offensivo spagnolo promosso a prima scelta, e contro il Barcellona è rimasto per la prima volta in stagione in panchina per tutta la gara. Simeone non lo ha messo fuori rosa e continua a considerarlo una risorsa, ma il nigeriano non sembra più insostituibile. Da gennaio a maggio, dopo l’arrivo dall’Atalanta, aveva segnato 9 gol in 24 partite.

Il legame con Gasperini

Per la Roma Lookman è un profilo che conosce il calcio italiano e ha già lavorato con Gian Piero Gasperini, tecnico che lo ha lanciato ad altissimi livelli. A Bergamo ha realizzato 55 gol e 27 assist in 137 partite, compresa la tripletta nella finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen che ha regalato all’Atalanta la storica Europa League. Il rapporto tra i due, fatto anche di confronti accesi, è stato fondamentale per la sua crescita. Al momento non risultano né richieste di cessione né contestazioni dei tifosi, ma se lo spazio resterà con il contagocce, Lookman potrebbe aprire una riflessione con il club.

Il nodo Sørloth e il mercato

Difficile immaginare una partenza multipla da Madrid: l’Atlético lascerà partire solo uno tra Lookman e Alexander Sørloth, centravanti norvegese classe 1995 e obiettivo della Juventus, valutato circa 25-30 milioni di euro, e soltanto alle condizioni giuste. Lookman è stato acquistato lo scorso gennaio per 35 milioni più 5 di bonus, con un ingaggio di circa 6 milioni lordi a stagione e contratto fino al 2030.

Endrick resta la priorità

La priorità della Roma resta comunque Endrick, giovane attaccante brasiliano del Real Madrid: Lookman rappresenta per ora un’alternativa o una pista parallela in un calciomercato che promette di essere movimentato.