Calciomercato Napoli, si punta forte su Cacciamani del Torino: ma spuntano anche due nomi a sorpresa per la difesa

Calciomercato Napoli, il punto in vista di gennaio: Cacciamani ma non solo, ecco tutti gli obiettivi degli azzurri

Il calciomercato del Napoli lavora costantemente in prospettiva e la dirigenza azzurra continua a setacciare i campi italiani ed europei con un occhio di riguardo rivolto alla linea verde. La strategia del club campano punta a individuare profili giovani capaci di garantire freschezza, margini di miglioramento ed entusiasmo da inserire progressivamente nell’organico. In cima alla lista degli osservatori c’è il nome di Alessio Cacciamani, esterno di proprietà del Torino, ma le attenzioni dell’area scouting secondo Sky si stanno allargando con decisione anche verso i vivai emergenti del calcio francese.

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Occhi su Alessio Cacciamani: l’esterno granata che intriga il club azzurro

Il profilo di Cacciamani stuzzica da vicino la dirigenza partenopea. Il giovane talento granata si sta ritagliando uno spazio significativo all’interno delle rotazioni del Torino, dimostrando qualità tecniche evidenti e un’ottima propensione alla fase offensiva. Nel corso di questa stagione, il laterale ha collezionato 12 presenze tra Serie A e Coppa Italia, impreziosite da un assist fornito ai compagni. La sua duttilità e la capacità di attaccare la profondità ne fanno un elemento ideale per i progetti futuri del club, sempre vigile nel monitorare i prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano.

La rotta francese: radar accesi su Patrick Zabi e Tylel Tati per la difesa

Le manovre del Napoli non si limitano però al mercato interno e alle corsie offensive. Per la retroguardia, gli emissari azzurri hanno intensificato i controlli in Ligue 1 e nelle leghe francesi, da sempre bacino fertile per scovare interpreti difensivi moderni, reattivi e dotati di notevole impatto atletico.

I riflettori sono puntati in particolare su due giovani promesse:

Patrick Zabi , difensore classe 2006 di proprietà del Paris FC , profilo in rapida ascesa che fa della prestanza fisica e dell’attenzione nelle coperture i propri punti di forza.

, difensore di proprietà del , profilo in rapida ascesa che fa della prestanza fisica e dell’attenzione nelle coperture i propri punti di forza. Tylel Tati, giovanissimo centrale classe 2008 in forza al Nantes, considerato dagli addetti ai lavori uno dei talenti più precoci del settore giovanile dei canarini per senso della posizione e maturità tattica.

L’interesse per questi giovani interpreti testimonia la volontà del Napoli di giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza internazionale, investendo con largo anticipo su talenti in grado di rappresentare il patrimonio tecnico della squadra negli anni a venire.