Elezioni FIGC, scontro aperto tra Galliani e Malagò: ricorso al TFN sulla commissione e il nodo firme del Genoa. Cosa sta succedendo

Elezioni FIGC, cosa sta succedendo nello scontro Galliani e Malagò tra ricorso al TFN sulla commissione e il nodo firme del Genoa
Nuovo scossone ai vertici del calcio italiano in vista dell’assemblea elettiva in programma il prossimo 14 dicembre. Adriano Galliani, candidato alla presidenza federale in quota AIC (Associazione Italiana Calciatori) e AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), ha depositato un formale ricorso d’urgenza presso il Tribunale Federale Nazionale. Nel mirino del dirigente c’è la nomina della Commissione di verifica delle candidature, l’organo composto dal Generale di Brigata Vincenzo Parrinello insieme ad Antonio Di Sebastiano e Ilaria Gioia, chiamato a vagliare la regolarità delle liste elettorali.
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Il caso della doppia firma e l’ineleggibilità di Malagò
Il fulcro del contenzioso promosso da Galliani verte sulla contestata regolarità del sostegno proveniente dalla massima divisione, con particolare riferimento alla doppia firma del Genoa. Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, il documento sottoscritto dal club ligure risulterebbe viziato e andrebbe quindi invalidato. In tale eventualità, le adesioni delle società di Serie A a supporto di Giovanni Malagò scenderebbero a quota dieci, soglia insufficiente che comporterebbe la conseguente decadenza della candidabilità dell’attuale commissario.
Nel ricorso presentato al TFN viene inoltre eccepita una questione di inopportunità regolamentare: si contesta la scelta di istituire una commissione di controllo da parte dello stesso Malagò, figura al tempo stesso commissario e diretto concorrente nella corsa alla presidenza.
La replica della FIGC: costituzione in giudizio e chiarimenti sul ruolo dei saggi
La risposta dei vertici di Via Allegri è stata immediata. Come appreso da LaPresse, la Federcalcio ha deliberato la propria costituzione in giudizio dinanzi al tribunale federale per tutelare la legittimità dei propri atti amministrativi.
Da ambienti federali trapela la ferma difesa della procedura adottata: l’istituzione del collegio dei tre commissari risponde unicamente a un’esigenza di supporto tecnico durante la complessa fase istruttoria. La struttura, ribadiscono fonti interne, non andrà in alcun modo a rimpiazzare le funzioni del segretario generale e non eserciterà alcuna influenza sull’esito formale dell’iter valutativo.
Corsa contro il tempo: decisione del TFN attesa entro venerdì
La vertenza viaggia lungo un calendario estremamente compresso. Il termine perentorio per depositare le liste scadrà sabato, rendendo inevitabile una risoluzione d’urgenza da parte della giustizia sportiva. La pronuncia della camera di consiglio del TFN è attesa non oltre venerdì 13 novembre, un passaggio dirimente destinato a chiarire in maniera definitiva l’assetto dei candidati ammessi alla consultazione elettorale.