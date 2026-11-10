Giudice Sportivo Serie A: i provvedimenti dell'11ª giornata

Giudice Sportivo Serie A: le decisioni dell’undicesima giornata, maxi stangata per il Milan e i verdetti su squalificati e multe

Il Giudice Sportivo della Serie A, dott. Gerardo Mastrandrea, ha diramato le decisioni ufficiali relative all’undicesima giornata del campionato 2026/27. Il comunicato evidenzia sanzioni pesanti non solo per il campo, ma anche per le panchine e i comportamenti dei sostenitori sugli spalti.

Il quadro disciplinare dei calciatori: fermati Ndiaye e Bracaglia

Per quanto riguarda il rettangolo verde, il giudice ha inflitto una giornata di squalifica effettiva ad Ndiaye, difensore centrale del Parma, espulso per un intervento falloso su un avversario lanciato a rete in una chiara occasione da gol. Un turno di stop anche per Bracaglia, duttile difensore del Frosinone, fermato per comportamento scorretto dopo aver raggiunto la quinta sanzione stagionale (diffida).

Tra gli ammoniti con sanzioni pesanti spicca Delprato, esperto terzino e capitano del Parma, sanzionato con un’ammenda di 1.500 euro per reiterate proteste nei confronti degli ufficiali di gara.

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Caos in panchina: maxi sanzione al Milan

La mano pesante del Giudice Sportivo si è abbattuta soprattutto sulle panchine, con particolare riferimento al Milan. Il club rossonero registra la squalifica di ben tre membri dello staff tecnico e sanitario a seguito delle proteste plateali avvenute al sesto minuto del secondo tempo contro gli assistenti arbitrali: fermati per un turno il collaboratore Emanuel Jose Batista Ferro dos Sa, il medico sociale Stefano Mazzoni e l’operatore sanitario Diego Mantovani.

Un turno di stop anche per Ivan Jurić, grintoso allenatore del Monza noto per il suo calcio intenso e aggressivo, e per Marco Ianni, collaboratore tecnico dell’Atalanta: entrambi sono stati espulsi nel finale della sfida (al $49^\circ$ del secondo tempo) per aver assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti della panchina avversaria. Squalificato per una giornata anche Alessio Scarpi, preparatore del Genoa.

Multe ai club per ritardi e pirotecnica

Capitolo ammende: il Como è stato sanzionato con 10.000 euro per aver causato un ingiustificato ritardo di due minuti all’inizio della ripresa (recidiva reiterata). Ammende di 5.000 euro per Fiorentina e Juventus, punite per un ritardo di quattro minuti al fischio d’inizio. Multa di 4.000 euro al Genoa a causa del lancio di tre accendini in campo da parte dei tifosi, mentre la Lazio è stata multata di 3.000 euro per un ritardo di due minuti a inizio gara.