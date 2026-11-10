 Tommaso Turci a MilanNews24: «Cisse un gioiello di cui godiamo come azzurri, complimenti ad Amorim. Inter squadra da battere, Lazio sorpresa clamorosa»
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Tommaso Turci a MilanNews24: «Cisse un gioiello di cui godiamo come azzurri, complimenti ad Amorim. Inter squadra da battere, Lazio sorpresa clamorosa»

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Published 13 minuti fa il 10 Novembre 2026
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Il noto giornalista Tommaso Turci ha detto la sua su alcuni temi legati al Milan e al campionato di Serie A tra cui la lotta scudetto con Inter e Lazio

Intervistato in esclusiva da MilanNews24, il giornalista di Dazn Tommaso Turci ha detto la sua su alcuni temi del momento in casa Milan e sulla lotta scudetto in Serie A che coinvolge soprattutto Lazio e Inter.

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SU CISSE«Cisse è un gioiello di cui godiamo come azzurri, perché è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento giganteschi. Ha sempre dimostrato una maturità, anche nelle scelte, diversa rispetto ai pari età. È un giocatore che ha la capacità di essere letale sottoporta quando ha l’occasione per andare a colpire. Quindi ha dei numeri di alto livello, dei numeri da giocatore importante. In particolare non era scontato che l’approccio con il Milan fosse di questo tipo. Quindi bisogna fare i complimenti ad Amorim per averlo lanciato, dandogli anche responsabilità in un momento così e soprattutto facendogli scalare le gerarchie».

SUL FALLO DI MARCANDALLI SU RABIOT SANZIONATO SOLO CON IL GIALLO«È molto complesso, perché purtroppo non saremo mai tutti d’accordo sul fatto che fosse cartellino rosso o meno. Qui c’è la distanza, l’incognita se sia o meno cartellino rosso. Su questo secondo me dovrebbe variare da situazione a situazione, perché ieri è vero che c’era la distanza, ma c’erano Rabiot e Cisse, con i giocatori del Genoa nella metà campo avversaria. Quindi non so chi potesse recuperare i due giocatori. Provo a immaginare il motivo per cui non sia stata presa una decisione diversa. Si cerca di arrivare a una valutazione il più oggettiva possibile per dare un rosso o un giallo, però poi alla fine rimane un’analisi soggettiva».

LAZIO, INTER E LA LOTTA SCUDETTO«Assolutamente. L’Inter è la squadra per me oggi da battere e la forza dell’Inter per me si vede ulteriormente anche proprio nell’esultanza dei giocatori dopo la vittoria contro il Como, fatta passare quasi per normale contro una squadra che aveva appena fatto 9 gol in Champions League. La Lazio è una sorpresa clamorosa: dopo undici partite è ancora imbattuta, con nove vittorie e due pareggi. Anche la Roma si sta confermando, dimostrando di poter essere protagonista in questo campionato col ruolo di anti-Inter anche se c’è la variabile legata alla Champions League da considerare. Speriamo che sia un campionato competitivo fino alla fine sia per lo scudetto che per i posti Champions».

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