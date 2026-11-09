Serie A, quasi 40 giocatori pronti a tornare dopo la sosta! Da Lautaro a Diao, fino ad Alaba: Gasperini può recuperarne cinque

Serie A, la sosta per le Nazionali di novembre 2026 rappresenta un’occasione importante per recuperare i giocatori infortunati. La lista dei rientranti

La sosta per le Nazionali di novembre arriva in un momento fondamentale per le squadre di Serie A, reduci da settimane caratterizzate da numerosi impegni e problemi fisici. Le prossime due settimane potrebbero consentire a diversi allenatori di recuperare pedine importanti, in vista della ripresa del campionato.

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Sono quasi 40 i giocatori indicati tra i possibili rientranti, anche se le condizioni individuali dovranno essere valutate nei prossimi giorni. Particolare attenzione alle situazioni di Inter, Roma, Milan, Juventus e Napoli, con diversi titolari pronti a tornare a disposizione.

Serie A, Inter e Roma sperano nei recuperi: cinque rientri per Gasperini

L’Inter di Cristian Chivu punta a recuperare Lautaro Martinez, fermo per un risentimento ai flessori, e Luis Henrique, alle prese con un problema all’adduttore. Entrambi potrebbero tornare disponibili per la trasferta contro l’Atalanta.

Situazione particolarmente favorevole anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, che potrebbe ritrovare ben cinque giocatori: Paulo Dybala, Gianluca Mancini, Pierluigi Gollini, Mile Svilar e Devyne Rensch.

Serie A, Milan e Juventus: i possibili rientri dopo la sosta

Il Milan di Rúben Amorim spera di recuperare Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Strahinja Pavlovic per la prossima sfida contro il Frosinone.

Tre possibili recuperi anche per la Juventus di Luciano Spalletti: Nico Gonzalez, Andrea Cambiaso e Francisco Conceição, reduci da problemi fisici di diversa natura.

Serie A, Napoli e Lazio: Allegri e Gattuso attendono novità

Il Napoli di Massimiliano Allegri potrebbe riavere a disposizione David Neres, Leonardo Spinazzola e Giovanni Di Lorenzo per il prossimo impegno contro il Torino.

In casa Lazio, invece, Gennaro Gattuso segue soprattutto le condizioni di Albert Gudmundsson e Nuno Tavares, entrambi candidati al rientro dopo la pausa.

Serie A, da Cagliari e Como all’Atalanta: tutti gli altri recuperi

Il Cagliari di Fabio Pisacane monitora Alieu Fadera, M’Bala Nzola, Yael Trepy e Harry Winks, anche se il recupero di tutti e quattro già per la ripresa rimane da verificare.

Il Como spera di ritrovare Trevoh Chalobah e Assane Diao, mentre l’Atalanta attende aggiornamenti su Raoul Bellanova, Rasmus Kristensen e Giacomo Raspadori.

Due possibili recuperi per Bologna (Enem e De Silvestri), Fiorentina (Atta e Pongracic), Frosinone (Grillitsch e Terzic) e Udinese (Zanoli e Alaba).

Infine, potrebbero tornare disponibili anche Berisha per il Lecce, Folorunsho per il Monza, Drobnic per il Parma e Fortini per il Torino.

La sosta rappresenta quindi un’opportunità importante per diversi club, ma i rientri effettivi dipenderanno dall’evoluzione degli infortuni e dalle valutazioni degli staff medici.