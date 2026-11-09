Mac Allister incorona Nico Paz: parole da leader sull'argentino del Como

Mac Allister su Nico Paz: l’investitura del centrocampista del Liverpool sul talento del Como e l’eredità di Messi

Reduce dal successo per 3-1 contro il Crystal Palace in Premier League, Alexis Mac Allister, centrocampista argentino del Liverpool e campione del mondo con l’Albiceleste, ha affrontato diversi temi nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS. Dalle qualità di Nico Paz, trequartista argentino protagonista con il Como, fino alle prospettive della nazionale dopo l’addio di Lionel Messi, passando per alcune considerazioni sul proprio futuro.

Mac Allister esalta Nico Paz: “Ha una qualità incredibile”

Tra gli argomenti affrontati dal centrocampista del Liverpool c’è stato anche il momento di crescita vissuto da Nico Paz, uno dei giovani più interessanti del calcio argentino e attualmente tra le rivelazioni della Serie A con la maglia del Como.

Mac Allister non ha nascosto la propria ammirazione nei confronti del talento classe 2004: “È un giocatore con una qualità e un talento incredibili. La cosa importante è che noi, come gruppo, possiamo aiutarlo a raggiungere il livello che sta dimostrando a Como”.

Parole che confermano quanto il giovane argentino sia ormai considerato una risorsa importante anche in prospettiva nazionale.

Il ruolo al Liverpool e la passione per il gol

L’ex centrocampista del Brighton ha poi commentato la propria stagione con il Liverpool, soffermandosi in particolare sul modo in cui il sistema di gioco adottato dalla squadra favorisca i suoi inserimenti offensivi. Dopo la rete realizzata contro il Crystal Palace, Mac Allister ha spiegato:

“Mi piace segnare, stare in area di rigore e per fortuna lo staff lo capisce. Vogliono che attacchi quello spazio”. Una filosofia che sta permettendo al centrocampista argentino di incidere sempre più frequentemente anche sotto porta.

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Il futuro e il contratto in scadenza nel 2028

L’intervista è stata anche l’occasione per parlare del suo futuro. Nonostante un contratto ancora lungo con il Liverpool, in scadenza nel 2028, Mac Allister ha ribadito la propria totale disponibilità nei confronti del club inglese.

“Ho sempre dato il massimo. Darò il 100% e, spero, magari cambieranno idea”.

Una dichiarazione che lascia spazio a interpretazioni sul possibile sviluppo del suo rapporto con il club nei prossimi anni.

Argentina senza Messi: “Sarà strano”

Particolarmente significativo anche il passaggio dedicato alla nazionale argentina e al nuovo corso che si apre dopo la conclusione dell’avventura internazionale di Lionel Messi.

Mac Allister ha raccontato le sensazioni che accompagnano il gruppo in vista delle prime gare senza il fuoriclasse argentino:

“Sarà strano. Non riusciamo ancora a realizzare che Leo non sarà più con noi. È qualcosa di unico e non ci sarà mai nessuno come lui. Dobbiamo diventare più forti come insieme perché non abbiamo più quel giocatore in grado di cambiare completamente la partita”.

Parole che testimoniano il peso lasciato da Messi all’interno dello spogliatoio argentino. L’Argentina guarda ora al futuro, ma l’eredità del suo capitano resta enorme. In questo contesto, anche la crescita di giovani come Nico Paz assume un’importanza sempre maggiore per il ricambio generazionale dell’Albiceleste.