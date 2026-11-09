Clamoroso al Real Oviedo: Calero esonerato dopo la vittoria di Cadice, panchina a Raul Gonzalez Blanco

Il Real Oviedo ha esonerato Calero, il nuovo allenatore sarà Raul Gonzalez Blanco. Tutti i dettagli

Un colpo di scena scuote la panchina del Real Oviedo: nonostante la vittoria per 1-2 maturata nell’ultimo turno sul campo del Cadice, la società asturiana ha annunciato la separazione ufficiale da Julián Calero. L’avventura del tecnico madrileno, legatosi al club la scorsa estate con un accordo valido fino al 30 giugno 2027, si interrompe dopo appena quattro mesi dall’inizio della stagione insieme al suo intero staff. A raccoglierne il testimone allo stadio Carlos Tartiere sarà una leggenda del calcio spagnolo: Raúl González Blanco è ormai a un passo dalla firma per guidare la prima squadra dei carbayones.

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I motivi dell’addio: l’ombra della Copa del Rey e le incertezze societarie

La decisione di procedere con l’avvicendamento tecnico covava da diverse settimane all’interno della dirigenza, rimasta insoddisfatta della continuità di rendimento offerta dalla squadra. I tre punti conquistati al Nuevo Mirandilla grazie alle firme di Estanis Pedrola e Ilyas Chaira hanno portato la formazione a quota 21 punti in 13 giornate (frutto di sei successi, tre pareggi e quattro ko), ma non sono bastati a cancellare le perplessità del vertice societario. Sul giudizio del Gruppo Pachuca hanno pesato come macigni la clamorosa eliminazione in Copa del Rey per mano del Numancia e il doloroso scivolone casalingo contro il Las Palmas, passaggi a vuoto che hanno vanificato la profonda rifondazione estiva della rosa.

La scelta di Raúl: l’intuizione di Jesús Martínez e il legame con la città

Il profilo designato per aprire il nuovo capitolo è quello dell’ex capitano e bandiera del Real Madrid. Jesús Martínez, presidente del Gruppo Pachuca, ha spinto con decisione per affidargli la panchina, affascinato dal carisma, dalla visione calcistica e dalla personalità del tecnico. Tra la capitale asturiana e Raúl esiste inoltre un filo conduttore familiare: suo figlio milita infatti nel Real Oviedo Vetusta, la formazione filiale della società. Con gli accordi ormai in fase di perfezionamento, il nuovo allenatore prenderà immediatamente il timone del gruppo per preparare l’ostico impegno casalingo di sabato contro il Girona.

Fine della seconda era Calero: il comunicato del club

Per Calero si chiude così prematuramente la seconda parentesi a Oviedo dopo l’esperienza da vice di Fernando Hierro nel campionato 2016-17. Il club ha formalizzato il licenziamento attraverso una nota ufficiale con cui ha voluto salutare il mister: “Il Real Oviedo desidera ringraziare Julián Calero e il suo staff tecnico per la loro dedizione, professionalità e lavoro durante il loro periodo al club, augurando loro buona fortuna per il loro futuro professionale”.