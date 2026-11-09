Sassuolo, l’esonero di Aquilani è questione di ore! Non solo Montella e D’Aversa: tutti i nomi per il suo successore

Sassuolo, Alberto Aquilani sempre più vicino all’esonero dopo una serie di risultati negativi. La società neroverde prepara il cambio in panchina e valuta quattro possibili sostituti

Il futuro di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo sembra ormai segnato. Dopo un periodo estremamente complicato, caratterizzato da risultati deludenti e prestazioni poco convincenti, la società neroverde sarebbe pronta a interrompere il rapporto con l’allenatore.

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Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la decisione sarebbe ormai praticamente presa, anche se manca ancora la comunicazione ufficiale. Nelle prossime ore sono attese novità decisive, mentre la dirigenza ha già iniziato a valutare i possibili sostituti.

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Sassuolo, Aquilani paga la crisi: un punto nelle ultime sei partite

A determinare la situazione sono stati soprattutto i risultati dell’ultimo periodo. Il Sassuolo ha conquistato appena un punto nelle ultime sei giornate, perdendo progressivamente le certezze costruite durante la prima parte della stagione.

Eppure, l’avventura di Aquilani in Serie A era cominciata con segnali incoraggianti. La vittoria contro la Juventus e il pareggio con il Milan avevano mostrato una squadra organizzata, capace di mettere in difficoltà anche avversarie importanti.

La sconfitta contro il Frosinone, però, ha rappresentato l’inizio di una crisi dalla quale i neroverdi non sono più riusciti a uscire.

Sassuolo, dalla cavalcata con il Catanzaro al possibile esonero

Per Aquilani si tratterebbe di una conclusione particolarmente amara, soprattutto considerando le aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo.

Il tecnico si era guadagnato la possibilità di allenare in Serie A grazie all’ottimo lavoro svolto con il Catanzaro, protagonista nella stagione precedente di un percorso culminato con una promozione sfiorata.

Le difficoltà difensive e l’incapacità di reagire nei momenti complicati hanno però compromesso il progetto neroverde.

Sassuolo, quattro candidati per il dopo Aquilani: la scelta di Palmieri

Il direttore sportivo Francesco Palmieri starebbe già lavorando all’individuazione del prossimo allenatore.

Secondo Tuttomercatoweb, i profili maggiormente considerati sarebbero Paulo Sousa, Vincenzo Montella, Roberto D’Aversa e Francesco Calzona.

Quattro candidature differenti, sulle quali la società dovrà effettuare valutazioni tecniche ed economiche prima di arrivare alla decisione definitiva.

L’esonero di Aquilani non è ancora ufficiale, ma il cambio di guida tecnica appare sempre più probabile. La sosta per le Nazionali potrebbe rappresentare il momento scelto dal Sassuolo per aprire una nuova fase della propria stagione.