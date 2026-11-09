Vanoli post Fiorentina Juve: «Grande prestazione, ma pretendo molto di più». Il messaggio ai giocatori

Fiorentina Juventus, Paolo Vanoli analizza il pareggio per 2-2 contro i bianconeri nell’undicesima giornata di Serie A 2026/2027

La Fiorentina conquista un punto contro la Juventus al termine di una partita intensa, conclusa sul risultato di 2-2 allo stadio Artemio Franchi. Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti nella formazione viola, capace di passare due volte in vantaggio senza riuscire a conquistare l’intera posta in palio.

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Al termine dell’incontro, l’allenatore Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra, soffermandosi sul coraggio mostrato dai giocatori e sui progressi ancora necessari per migliorare il rendimento.

Il tecnico ha riconosciuto i meriti della Fiorentina, sottolineando la qualità dell’avversario e la capacità dei suoi calciatori di interpretare una partita complicata. Allo stesso tempo, però, ha ribadito la necessità di alzare ulteriormente il livello, soprattutto nella gestione delle diverse fasi di gioco.

Nonostante la soddisfazione per l’atteggiamento mostrato, Vanoli non ha nascosto il rammarico per il risultato finale. Di seguito le sue dichiarazioni integrali.

LA PRESTAZIONE CONTRO LA JUVENTUS E IL RAMMARICO PER LA VITTORIA MANCATA – «Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo onorato ciò che volevano i tifosi, ci deve dispiacere non aver vinto ma questa squadra è giovane e bisogna dargli coraggio».

IL LAVORO DA FARE E L’IMPORTANZA DELLE DUE FASI DI GIOCO – «Non è questione di giocare con qualità ma di interpretare tutte e due le fasi, però c’è tanto da lavorare ancora».

IL CORAGGIO DELLA FIORENTINA E IL SACRIFICIO DEI GIOCATORI – «Penso che mettere in campo tutti questi giocatori vuol dire coraggio. Se si vuole giocare a calcio bisogna tutti correre indietro e avanti, e i ragazzi l’hanno dimostrato».

IL SEGNALE DELLA SQUADRA E LE ASPETTATIVE PER IL FUTURO – «Questa è la strada anche se dobbiamo fare meglio. Stasera i miei giocatori hanno dato un segnale importante, anche se devono essere arrabbiati. Io pretendo molto di più».