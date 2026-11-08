Manchester United, Carrick sempre più a rischio esonero! Dorgu evita il disastro al 96′, ma la crisi dei Red Devils non finisce: Keane attacca il tecnico

Manchester United, la crisi continua nonostante la clamorosa rimonta contro l’Aston Villa. Il pareggio per 4-4 lascia i Red Devils in zona retrocessione dopo dieci giornate

Il Manchester United arriva alla sosta per le Nazionali di novembre in una situazione di classifica estremamente delicata. Dopo dieci giornate di Premier League, i Red Devils hanno conquistato appena otto punti, occupando il diciottesimo posto, in piena zona retrocessione.

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A evitare una situazione ancora peggiore è stato Patrick Dorgu, protagonista del gol del definitivo 4-4 contro l’Aston Villa al 96′. Una rimonta spettacolare che ha permesso alla formazione di Michael Carrick di conquistare un punto, senza però cancellare le difficoltà evidenziate in questa prima parte di stagione.

Manchester United Aston Villa 4-4, Dorgu salva Carrick nel recupero

La partita di Old Trafford è cominciata nel peggiore dei modi per i padroni di casa. L’Aston Villa di Unai Emery ha trovato due reti nei primi quattro minuti, grazie ad Alysson e Nicolas Jackson, approfittando anche delle incertezze del portiere Senne Lammens.

Il Manchester United ha reagito con Bruno Fernandes e Youri Tielemans, ma nella ripresa John McGinn e Leon Goretzka hanno riportato gli ospiti avanti di due gol.

Quando la sconfitta sembrava inevitabile, sono arrivati i gol di Joshua Zirkzee al 92′ e Dorgu al 96′, decisivi per il clamoroso pareggio finale.

Manchester United, difesa in crisi e Carrick sotto pressione

Il problema principale resta la fragilità difensiva. Lo United ha subito 19 reti in dieci partite di Premier League, un dato preoccupante per una squadra che ambisce a competere ai vertici del calcio inglese.

A finire sotto osservazione è anche Lammens, protagonista di alcune incertezze contro l’Aston Villa. Sullo sfondo emerge inoltre l’interesse per Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta seguito dal club inglese secondo Tuttomercatoweb.

La squadra dimostra carattere e capacità di reagire, come già accaduto nella rimonta europea contro la Roma, ma le difficoltà difensive continuano a compromettere i risultati.

Manchester United, Keane attacca Carrick: futuro in bilico

La posizione di Michael Carrick rimane delicata. Il tecnico non ha manifestato l’intenzione di lasciare la panchina, ma la società dovrà valutare come affrontare il prosieguo della stagione.

Nel postpartita sono arrivate anche le critiche dell’ex capitano Roy Keane, che ha contestato la comunicazione dell’allenatore.

LE CRITICHE DI KEANE A CARRICK – «Carrick parla molto, ma non dice granché. Continua a dire che dobbiamo stringere i ranghi… Meglio che si dia una mossa su questo».

Dopo la sosta, inoltre, il calendario riserverà ai Red Devils la delicatissima trasferta di Anfield contro il Liverpool. Una sfida che potrebbe pesare ulteriormente sulle valutazioni della dirigenza e sul futuro dell’allenatore.