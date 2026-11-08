Pagelle Monza Atalanta: si blocca Varela, Krstovic fa sorridere Sarri - VOTI

Pagelle Monza Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27
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MONZA: Tornqvist 5; Kouadio 5.5 (60′ Carboni 6), Goclichidze 6, Lucchesi 6; Tourè 6 (73′ Bakoune 6), Colombo 6, Akinsanniro 5.5 (73′ Mota 6), Mangas 6; Mout 6.5 (80′ Colpani 6), Robinson 6 (61′ Zeballos 6); Varela 5.5. Allenatore: Juric
ATALANTA: Carnesecchi 7; Zappacosta 6, Scalvini 6, Kolasinac 6.5 (80′ Obric 6), Bernasconi 5.5; Pasalic 5.5, Ederson 5.5; Zalewski 6.5, De Ketelaere 5.5, Elmas 5.5 (75′ Rowe 6); Krstovic 7 (83′ Kessie sv). All. Sarri