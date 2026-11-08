Moviola Monza Atalanta: Allegretta convalida il gol-partita di Krstovic, finale di fuoco con il rosso a Juric! Cosa è successo al Brianteo

Moviola Monza Atalanta: gli episodi dubbi del match diretto da Allegretta, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27

Successo di misura fondamentale per l’Atalanta, che espugna il Brianteo superando per 0-1 il Monza nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. A dirigere il derby lombardo è stato l’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta, autore di una conduzione complessivamente ordinata per oltre ottanta minuti, salvo poi dover fronteggiare un recupero incandescente contrassegnato da proteste vibranti e una fitta serie di provvedimenti disciplinari.

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La rete decisiva: Krstovic regolare sul rimpallo

L’episodio determinante della contesa si materializza al 49′ del secondo tempo: sugli sviluppi di una manovra offensiva orobica, un rimbalzo all’interno dei sedici metri brianzoli premia Nikola Krstovic, freddo nel piazzare la sfera all’angolino basso e superare l’incolpevole portiere Noel Tornqvist. La decisione di campo è immediata e corretta: il centravanti nerazzurro parte in posizione regolare, tenuto in gioco dai centrali di casa al momento del tocco fortuito.

Sul fronte opposto, ineccepibile al 48′ la segnalazione dell’assistente che ravvisa la posizione di offside di Gustavo Varela. Corretto e puntuale, inoltre, il fischio al 55′ per sanzionare il controllo irregolare con il braccio commesso da Idrissa Touré.

Metro disciplinare: cartellini tempestivi nella prima ora di gioco

Allegretta imposta sin dall’avvio una soglia di tolleranza rigida sui contrasti violenti:

Al 14′ sacrosanto il primo giallo dell’incontro a carico di Eddy Kouadio per un’entrata eccessivamente ruvida.

per un’entrata eccessivamente ruvida. Al 48′ finisce sul taccuino dei cattivi Leonardo Colombo , punito senza esitazione dopo un tackle scivolato in ritardo.

, punito senza esitazione dopo un tackle scivolato in ritardo. All’85’ arriva l’ammonizione anche per il centrocampista atalantino Ederson, sanzionato per aver interrotto una ripartenza avversaria con un contrasto duro.

Recupero caotico: pioggia di gialli ed espulsione per Ivan Juric

I minuti di recupero accendono improvvisamente il match. Al 92′ il direttore di gara seda le scintille tra i protagonisti ammonendo per reciproche scorrettezze sia Charles De Ketelaere sia Andrea Carboni. Al 93′ tocca ad Andrea Colpani, punito con il giallo per una scivolata imprudente.

La tensione esplode definitivamente a bordocampo: sempre al 93′ il tecnico dei padroni di casa Ivan Juric rimedia un’ammonizione per proteste plateali all’indirizzo del direttore di gara; la furia dell’allenatore croato prosegue senza sosta, costringendo Allegretta al 94′ a estrarre il cartellino rosso diretto e ad allontanarlo dal terreno di gioco. Conduzione di polso e personalità in un finale ad altissima pressione.