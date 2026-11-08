Allegri non si abbatte dopo Napoli Lazio: «Siamo indietro in classifica ma non è tutto perduto. Quando sei in mezzo alla tempesta la barca va portata in porto!»

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha analizzato il pareggio contro la Lazio di Serie A 2026/27

Al termine del pareggio per 1-1 al Maradona contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida. Le dichiarazioni del tecnico del Napoli.

L’ANALISI DEL PAREGGIO – «Devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita importante e non era semplice, nel primo tempo ci sono state difficoltà però abbiamo avuto situazioni favorevoli. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, adesso recupereremo un po’ di calciatori dopo la sosta. Il fatto che la squadra si è compattata è stato un piccolo mattoncino che abbiamo messo. Nel primo tempo siamo stati un po’ in sofferenza, ma poi la squadra ha fatto un bel secondo tempo».

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MCTOMINAY SUL CENTRODESTRA – «Perché da sinistra crossavamo e ho chiesto a Lang di metterla sul secondo palo, perché McTominay ci poteva essere più utile. Vergara è stato marcato molto bene da Nuno Tavares, ho spostato LO SCOZZESE a sinistra per sfruttare i cross di Lang. Bisogna assolutamente continuare, perché siamo indietro in classifica ma non tutto è perduto. Bisogna lavorare con fiducia, non siamo fuori da nessuna competizione. Ci sono momenti come questi che vanno affrontati con serenità».

LANG – «I tifosi sono stati molto vicini alla squadra anche oggi, quello che posso dirgli è che la squadra dà il massimo. Questa sosta arriva a puntino, so cosa possono dare i ragazzi».

COME STA – «Quando siamo in mezzo alla tempesta, la barca va portata in porto».