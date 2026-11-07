Osimhen, tegola per il Galatasaray: operazione al ginocchio per l’ex Napoli! Il comunicato ufficiale e le sue condizioni

Victor Osimhen è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio dopo l’infortunio rimediato durante la sfida di Champions League contro lo Stoccarda

Brutte notizie per il Galatasaray, che deve fare i conti con il problema fisico accusato da Victor Osimhen. L’ex attaccante del Napoli è stato infatti operato al ginocchio in seguito all’infortunio riportato durante la partita di Champions League contro lo Stoccarda.

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Osimhen, gli esami al ginocchio e la decisione di operare

Dopo il problema accusato in campo, Osimhen si è sottoposto agli accertamenti medici necessari per stabilire l’entità dell’infortunio. La risonanza magnetica ha evidenziato la presenza di un frammento libero all’interno dell’articolazione, rendendo necessario l’intervento chirurgico.

Osimhen, il comunicato ufficiale del Galatasaray

Attraverso una nota ufficiale, il Galatasaray ha confermato che l’operazione è perfettamente riuscita. Questo il comunicato diffuso dalla società turca:

IL COMUNICATO – «Il nostro calciatore Victor Osimhen oggi è stato sottoposto a un’operazione riuscita presso l’Ospedale Acibadem Maslak dal nostro medico di squadra Yener Ince. Le condizioni del nostro giocatore saranno monitorate con valutazioni quotidiane e il suo trattamento proseguirà sotto la supervisione del nostro staff medico. Auguriamo al nostro calciatore Victor Osimhen una pronta guarigione e gli porgiamo i nostri migliori desideri di recupero».

Osimhen, quando tornerà in campo? Le ultime sui tempi di recupero

La società turca non ha ancora comunicato tempistiche precise per il rientro in campo del centravanti nigeriano. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente dallo staff sanitario, che seguirà l’intero percorso postoperatorio.

Per conoscere i tempi di recupero di Osimhen bisognerà dunque attendere ulteriori aggiornamenti medici.