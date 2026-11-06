Santos, il padre di Neymar è il nuovo CEO: ruolo fino a dicembre

Neymar da Silva Santos, già presenza costante a Vila Belmiro tramite la NR Sports, guiderà anche l’Istituto Meninos da Vila a poche settimane dal voto presidenziale

Il Santos, storico club di Pelé e Neymar, ha nominato Neymar da Silva Santos, padre e storico agente dell’attaccante Neymar Jr., nuovo amministratore delegato. L’annuncio è stato dato venerdì 6 novembre dal presidente Marcelo Teixeira al centro sportivo CT Rei Pelé, con un video diffuso sui canali ufficiali del club.

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Un incarico di peso

Oltre al ruolo di CEO, che era vacante dal maggio 2025 e che lo stesso Teixeira aveva istituito nel giugno 2024, quando la squadra giocava in Serie B, “Neymar pai” assumerà la presidenza dell’Istituto Meninos da Vila, l’organismo che gestisce le carriere dei giovani calciatori del settore giovanile, e la guida del programma Santos Eternal Idols, dedicato agli ex campioni del club. Nel nuovo ruolo contribuirà a integrare calcio, marketing e sviluppo di nuovi business.

Scadenza a dicembre, il nodo delle elezioni

Il mandato dell’imprenditore vale fino a dicembre 2026, ma potrà proseguire nel caso in cui Teixeira, che dovrebbe ricandidarsi, ottenga la rielezione alle votazioni del 12 dicembre. La nomina arriva dunque a poco più di un mese dal voto, e viene letta da molti osservatori come un rafforzamento della posizione dell’attuale presidente.

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L’influenza della famiglia Neymar

La presenza del padre del numero 10 non è una novità per Vila Belmiro. Da quando il figlio è tornato al Santos, nel gennaio 2025, la società di famiglia NR Sports ha partecipato a lavori di ristrutturazione dello stadio e ha prestato denaro al club, tra cui 12 milioni di real durante il blocco del mercato imposto dalla FIFA, ricevendo in cambio sei spazi pubblicitari sulle maglie. Il padre di Neymar ha inoltre dichiarato pubblicamente che dilazionerà il debito del club solo in caso di rielezione di Teixeira.

Verso il voto

Il Santos affronta così una fase decisiva, tra difficoltà finanziarie e scelte che dovranno definire la guida del club per i prossimi tre anni, con il futuro di Neymar e del padre strettamente legato all’esito delle urne.