Italia, occhio a Vavassori: la Polonia tenta l'inserimento sul bomber del Palermo

Escluso dalla lista di Mancini ma convocato da Baldini in Under 21, l’attaccante classe 2005 dell’Atalanta è nel mirino di Varsavia grazie alle origini della madre

Tra le esclusioni più discusse nella lista di Roberto Mancini per le gare di Nations League contro Francia e Belgio c’è quella di Dominic Vavassori, attaccante del Palermo classe 2005 ma di proprietà dell’Atalanta. Nato a Bergamo e adottato da una famiglia bergamasca, il giovane è finito nel mirino della Polonia, che vorrebbe convincerlo a indossare la maglia biancorossa.

Il triplo passaporto e l’interesse polacco

A rendere possibile l’affondo è la storia familiare del giocatore: il padre è brasiliano, la madre è polacca, quindi Vavassori è eleggibile per tre nazionali. Secondo i media locali, i contatti con la federazione polacca sarebbero già avviati, e l’attaccante si sarebbe preso del tempo per valutare, senza chiudere porte. A pesare nel progetto polacco è anche l’esigenza di un ricambio nel reparto offensivo: Robert Lewandowski ha compiuto 38 anni, mentre Arkadiusz Milik e Krzysztof Piątek sono fuori dal giro. Il ct Jan Urban ha provato Karol Świderski, Adrian Benedyczak e Mateusz Żukowski, ottenendo risposte confortanti solo dal primo. L’idea è replicare il caso di Nicola Zalewski, esterno che nel 2021 scelse la Polonia.

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I numeri e il ruolo

Vavassori, 20 anni, ha convinto con 6 gol e un assist in 10 presenze di Serie B, di cui 7 da titolare, a cui si aggiungono una rete e due assist in Coppa Italia. Sotto la guida di Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha dimostrato di poter giocare da ala destra e da seconda punta, svariando su tutto il fronte offensivo. Prima del match era stato seguito dal vivo anche da Leonardo Bonucci, parte dello staff azzurro, che durante la sfida contro il Mantova aveva ricavato buone impressioni.

L’accordo tra Palermo e Atalanta

In estate il Palermo aveva provato a inserire nell’operazione un diritto di riscatto, o almeno un’opzione, ma l’Atalanta ha accettato solo il prestito secco, consapevole del valore del giocatore, stimato intorno ai 7,5 milioni di euro.

Italia o Polonia?

La federazione italiana non è rimasta a guardare: Silvio Baldini, ct dell’Under 21, lo ha convocato per le amichevoli con Francia e Belgio, dopo il debutto nella selezione giovanile contro l’Albania lo scorso giugno. La scelta spetta solo a Vavassori, impegnato questa sera in trasferta contro l’Ascoli.