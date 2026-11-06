Inghilterra, i convocati di Tuchel: esclusione per Palmer

Il CT dell’Inghilterra dirama i convocati per le decisive sfide di Nations League contro Croazia e Spagna: fuori Cole Palmer, c’è il nerazzurro Djed Spence!

Momento cruciale e di grande attesa in casa della nazionale dei Tre Leoni. L’Inghilterra si prepara a tornare sul rettangolo verde per affrontare i prossimi e decisivi impegni della fase a gironi di Nations League, che vedranno la selezione britannica misurarsi in due sfide d’altissimo livello contro Croazia e Spagna. Attualmente la formazione inglese occupa la seconda posizione nel Girone E con nove punti all’attivo, un piazzamento che impone di raccogliere risultati positivi per blindare la qualificazione.

Le scelte e le esclusioni eccellenti del CT Tuchel

A definire la strategia per questo doppio impegno è Thomas Tuchel, il pragmatico Commissario Tecnico dell’Inghilterra noto per la sua rigorosa gestione tattica e le sue scelte forti. Il tecnico tedesco ha diramato la lista ufficiale dei convocati, regalando non poche sorprese agli addetti ai lavori.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tra le esclusioni eccellenti che stanno facendo discutere i tabloid spicca l’assenza a sorpresa dell’esterno offensivo Cole Palmer, rimasto fuori dal gruppo nonostante il grande talento. Per quanto riguarda gli ‘italiani’, l’unico rappresentante della Serie A inserito nella lista è Djed Spence, dinamico esterno di proprietà dell’Inter.

L’elenco completo dei convocati inglesi

Di seguito l’elenco completo dei calciatori chiamati a rappresentare i Tre Leoni in questo ciclo di Nations League:

PORTIERI: il veterano Jordan Pickford, il solido estremo difensore Jason Steele e il giovane James Trafford.

il veterano Jordan Pickford, il solido estremo difensore Jason Steele e il giovane James Trafford. DIFENSORI: il metronomo della fascia Trent Alexander-Arnold, il centrale Jarrad Branthwaite, l’affidabile Marc Guéhi, il promettente Lewis Hall, il duttile Ezri Konsa, il giovane Jarell Quansah, l’interista Djed Spence e l’attento marcatore Ben White.

il metronomo della fascia Trent Alexander-Arnold, il centrale Jarrad Branthwaite, l’affidabile Marc Guéhi, il promettente Lewis Hall, il duttile Ezri Konsa, il giovane Jarell Quansah, l’interista Djed Spence e l’attento marcatore Ben White. CENTROCAMPISTI: il talento Elliot Anderson, il giovane Jobe Bellingham, il fuoriclasse del Real Madrid Jude Bellingham, il promettente Josh King, il fantasioso Eberechi Eze, il metronomo davanti alla difesa Declan Rice, il duttile James Garner e il giovane Lewis-Skelly.

il talento Elliot Anderson, il giovane Jobe Bellingham, il fuoriclasse del Real Madrid Jude Bellingham, il promettente Josh King, il fantasioso Eberechi Eze, il metronomo davanti alla difesa Declan Rice, il duttile James Garner e il giovane Lewis-Skelly. ATTACCANTI: il centravanti d’area Dominic Calvert-Lewin, la veloce ala Anthony Gordon, il capitano e prolifico bomber Harry Kane, il giovanissimo talento Rio Ngumoha, l’ispirato trequartista Morgan Rogers e il dinamico Morgan Gibbs-White.