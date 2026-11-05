Manchester United, spunta Deschamps per la panchina

Manchester United, idea Deschamps per la panchina: il tecnico francese riflette sul futuro dopo i Bleus

Il Manchester United continua a guardarsi intorno alla ricerca della figura giusta a cui affidare il rilancio del club. Nonostante il recente successo per 3-2 contro la Roma in Champions League, la posizione di Michael Carrick, allenatore inglese ed ex centrocampista simbolo dei Red Devils, resta tutt’altro che salda dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti e da una classifica lontana dalle aspettative.

Tra i profili monitorati dalla dirigenza di Old Trafford sarebbe emerso anche quello di Didier Deschamps, ex commissario tecnico della nazionale francese e uno degli allenatori più vincenti del panorama internazionale. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il club inglese avrebbe avviato contatti esplorativi per comprendere la disponibilità del tecnico transalpino ad accettare una nuova sfida professionale.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Manchester United, Deschamps tra i candidati per il post-Carrick

La società inglese è alla ricerca di una guida capace di riportare stabilità e ambizione a un progetto che negli ultimi anni ha vissuto numerosi cambiamenti in panchina. In quest’ottica, Deschamps rappresenta un profilo di assoluto prestigio grazie all’esperienza accumulata sia a livello di club sia alla guida della Francia.

L’allenatore francese, tuttavia, non sembrerebbe particolarmente convinto di tornare immediatamente al lavoro. Dopo aver chiuso il lungo ciclo alla guida dei Bleus, Deschamps ha infatti scelto di prendersi un periodo di pausa, dedicandosi alla famiglia e alla vita privata dopo oltre un decennio trascorso sotto pressione ai massimi livelli del calcio internazionale.

Non solo Deschamps: United al lavoro su più fronti

Il nome dell’ex ct francese non è l’unico presente nella lista della dirigenza dello United. Tra i candidati figurano anche Julian Nagelsmann, allenatore tedesco considerato uno dei tecnici più innovativi della sua generazione, e Unai Emery, tecnico spagnolo protagonista dell’ottimo percorso dell’Aston Villa.

Proprio Emery, però, sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il club di Birmingham, scenario che potrebbe ridurre sensibilmente le possibilità di un trasferimento a Manchester.

Deschamps prende tempo

Negli ultimi mesi Deschamps è stato accostato a diverse panchine di prestigio in Europa. Tra le ipotesi circolate in passato anche quella del Real Madrid, club che aveva valutato il suo profilo prima di orientarsi verso altre soluzioni.

L’ex allenatore della Francia non ha mai escluso un ritorno in panchina, ma al momento sembra intenzionato a valutare con attenzione ogni proposta. La situazione del Manchester United, alle prese con risultati deludenti, contestazioni dei tifosi e dubbi sulla programmazione tecnica, potrebbe non rappresentare oggi il contesto ideale per convincerlo.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Futuro ancora aperto

Le prossime settimane saranno decisive sia per il destino di Carrick sia per le strategie del Manchester United. La dirigenza continua a valutare diverse opzioni, mentre Deschamps osserva gli sviluppi senza fretta. Il nome del tecnico francese resta uno dei più autorevoli sul mercato degli allenatori e le indiscrezioni sul suo futuro sono destinate a proseguire. Resta da capire se Old Trafford riuscirà davvero a convincerlo oppure se l’ex ct dei Bleus preferirà attendere un’altra opportunità prima di tornare protagonista in panchina.