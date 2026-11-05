Napoli in crisi, scatta il ritiro dopo il KO col Porto: Allegri cerca il riscatto contro la Lazio dopo le 7 sconfitte in 14 partite

Il Napoli andrà in ritiro dopo la sconfitta contro il Porto e un avvio di stagione decisamente complicato

Momento delicatissimo in casa Napoli, dove la dirigenza e lo staff tecnico hanno optato per una misura drastica nel tentativo di arginare la serie negativa di risultati. Come anticipato da Il Mattino, la formazione partenopea andrà in ritiro a partire da venerdì 6 novembre. La decisione è maturata all’indomani della pesante disfatta per 4-1 incassata in Champions League contro il Porto, un tracollo che ha certificato le attuali difficoltà del gruppo e reso indispensabile un momento di isolamento per fare cerchio, ricompattare lo spogliatoio e superare una crisi tecnica divenuta evidente.

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I numeri della crisi: sette sconfitte in 14 partite e il passo falso di Torino

La débâcle sul palcoscenico europeo rappresenta soltanto l’ultimo capitolo di una flessione allarmante. Prima della trasferta contro i portoghesi, gli azzurri erano reduci dal ko per 2-0 maturato all’Allianz Stadium contro la Juventus, match che aveva già palesato preoccupanti limiti di tenuta psicologica e continuità di rendimento.

I dati complessivi fotografano un bilancio particolarmente pesante per gli standard del club campano: sono ben sette le sconfitte nelle prime quattordici partite ufficiali disputate finora tra Serie A e Champions League. Una frequenza di battute d’arresto che ha compromesso i piani iniziali e che impone una decisa inversione di tendenza per evitare di perdere ulteriore terreno dagli obiettivi stagionali.

Verso Napoli-Lazio: Allegri torna in panchina per la svolta

L’opportunità di avviare il riscatto arriverà a stretto giro di posta nella prossima giornata di campionato. Domenica 8 novembre, con fischio d’inizio fissato alle ore 12:30, il Napoli riceverà allo stadio Diego Armando Maradona la Lazio. L’appuntamento vedrà il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, pronto a riprendere la guida diretta della squadra da bordocampo dopo aver espiato le due giornate di squalifica che lo avevano costretto a seguire i compagni dalla tribuna.

Un crocevia determinante per il prosieguo del campionato

La scelta di radunarsi in ritiro testimonia l’urgenza di ritrovare la massima concentrazione in un frangente in cui ogni margine di errore è azzerato. Per Allegri la sfida contro i biancocelesti assume i contorni di una vera e propria finale anticipata, come ribadito dal tecnico alla vigilia: un banco di prova cruciale per testare il carattere del gruppo e rimettere in carreggiata una stagione arrivata a un bivio decisivo.