Nico Paz si è già preso l’Europa: nessuno come il gioiello del Como in questa Champions League. Quale traguardo ha raggiunto!

Nessuno come Nico Paz in questa Champions League: numeri straordinari per il gioiello del Como

Una serata europea memorabile riscrive le gerarchie della Champions League. Nel travolgente successo per 9-1 sul campo del Lens, Nico Paz si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, capace di proiettarlo in cima alla classifica continentale per partecipazioni dirette alle marcature. Grazie al centro del momentaneo 0-3 e a due passaggi vincenti per i compagni di squadra, il trequartista argentino ha completato un percorso statistico di grandissimo spessore, conquistando la vetta solitaria tra rifinitori e finalizzatori della competizione.

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Prestazione dominante in Francia: gol dello 0-3 e due assist a referto

La partita in terra transalpina ha confermato l’impatto tecnico di Nico Paz, capace di incidere costantemente negli ultimi trenta metri. Dopo l’ottimo avvio della formazione ospite, è stato proprio il talento sudamericano a firmare la rete del momentaneo 0-3, finalizzando con grande freddezza un’azione corale.

Oltre a iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, il fantasista ha illuminato la manovra distribuendo due assist di pregevole fattura: prima per la conclusione vincente di Lucas Da Cunha, poi per la marcatura di Tasos Douvikas. Con questo exploit, lo score continentale di Nico Paz sale a quota 3 gol e 5 assist, portandolo a un totale di 8 contributi diretti al gol in questa edizione della massima coppa europea.

La classifica dei contributi offensivi: scavalcati Douvikas, Kane e Yamal

Il rendimento fatto registrare nella sfida contro il Lens consente a Paz di isolarsi al vertice di una speciale graduatoria dominata da alcuni dei migliori attaccanti del continente. Con 8 combinazioni totali tra gol e assistenze, il giocatore si lascia alle spalle rivali di primissimo piano, tutti fermi a quota 7 partecipazioni:

Tasos Douvikas: attestato a quota 6 gol e 1 assist

attestato a quota Harry Kane: autore di 4 gol e 3 assist

autore di Lamine Yamal: protagonista sin qui con 3 gol e 4 assist

Consacrazione europea e prospettive con l’Argentina

I numeri registrati in Champions League certificano la maturazione di un profilo destinato a un ruolo da assoluto protagonista nel panorama internazionale. Considerato il futuro numero 10 della Nazionale argentina, Nico Paz sta dimostrando una continuità di rendimento eccezionale abbinata a visione di gioco e lucidità in fase conclusiva. La prestazione offerta in casa del Lens ribadisce la centralità del trequartista negli equilibri della squadra e ne consolida lo status tra i giovani talenti più determinanti del calcio europeo.