Pagelle Lens Como, Fabregas entra nella storia della Champions League! Douvikas e Nico Paz da urlo, Liberali incanta: tutti promossi

Pagelle Lens Como, i migliori e i peggiori della sfida di Champions League 2026/2027 terminata con lo storico risultato di 1-9

Una serata destinata a entrare nella storia del calcio italiano. Il Como di Cesc Fabregas travolge il Lens per 9-1 nella quarta giornata della Champions League 2026/2027, conquistando una vittoria senza precedenti per una squadra italiana nella moderna competizione europea.

Dopo le grandi prestazioni contro Lipsia e Manchester United, i lariani offrono un’altra dimostrazione di forza, chiudendo il primo tempo sul 3-0 e dilagando nella ripresa. Il successo porta il Como a 9 punti dopo quattro giornate, alimentando le ambizioni di qualificazione diretta agli ottavi.

Pagelle Lens Como, Douvikas incontenibile: Nico Paz illumina la serata

Il protagonista assoluto è Anastasios Douvikas, autore di una tripletta e decisivo anche nella costruzione delle azioni offensive. L’attaccante greco apre le marcature dopo sette minuti, raddoppia al 32′ e completa il tris nella ripresa.

Prestazione di altissimo livello anche per Nico Paz, che firma il terzo gol e distribuisce palloni preziosi ai compagni. Il talento argentino conferma le proprie qualità tecniche e la capacità di incidere nelle partite importanti.

Pagelle Lens Como, tutti protagonisti: da Kempf a Liberali

La goleada coinvolge praticamente tutta la squadra. Da Cunha trova la rete del 4-0, mentre Kempf partecipa alla festa con un colpo di testa vincente.

Ottime indicazioni anche da Perrone, Valle, Caqueret, Ramon e Milla, protagonisti di una prestazione collettiva convincente.

Dalla panchina arriva l’impatto straordinario di Mattia Liberali, autore di un gol e due assist. A segno anche Baturina e il giovanissimo Matteo Papaccioli, classe 2008, che festeggia il debutto europeo con una rete al 91′.

Pagelle Lens Como, disastro Lens: Aguilar salva soltanto l’orgoglio

Serata completamente negativa per il Lens, incapace di conten

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LENS (3-4-2-1): Risser 4.5; Aguilar 5.5, Baidoo 4.5, Antonio 4.5; Skoras 5 (46′ Abdulhamid 5), Haidara 5 (70′ Bulatovic sv), Cuisance 5, Udol 4.5; Thauvin 5.5 (70′ Kadile sv), Hazard 5; Ivanovic 5 (46′ Mesloub 5.5). All. Cahuzac

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Yan Couto 6.5, Ramon 7, Kempf 7 (72′ Smolcic sv), Valle 7; Milla 7 (58′ Ricci 6), Perrone 7; Da Cunha 7.5 (58′ Liberali 7.5), Paz 8 (58′ Baturina 7), Caqueret 7; Douvikas 8.5 (61′ Papaccioli 7). All. Fabregas