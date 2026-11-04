Bazzani a InterNews24: «All’Inter non serve Icardi e in generale nessuna quinta punta. Per lo scudetto c’è anche la Roma»

L’opinionista ed ex attaccante, Fabio Bazzani, si è espresso così su alcuni temi legati all’Inter e al campionato di Serie A

Intervenuto in esclusiva a InterNews24, l’ex attaccante ed oggi opinionista di Dazn, Fabio Bazzani, ha voluto dire la sua su alcuni temi legati alla Serie A e all’Inter di Chivu.

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SI E’ PARLATO DI ICARDI, SERVE UNA QUINTA PUNTA ALL’INTER? – «Secondo me no, credo che giocando come gioca l’Inter quattro attaccanti ha già un reparto offensivo di livello perché poi andando ad aggiungere un altro sì, ti può dare un’opzione in più, ma poi magari ti può togliere a quelli che hai già che comunque secondo me sono di valore perché Pio Esposito ha dimostrato di poterci stare, Thuram è sempre comunque sia una garanzia. Bonny quando è stato chiamato in causa comunque sia più o meno per me il suo contributo lo può dare e soprattutto c’è un Lautaro che secondo me è il vero giocatore che fa la differenza dell’Inter perché non solo è un leader tecnico ma è un leader emotivo, caratteriale. Di conseguenza penso che siano sufficienti quei quattro per poter essere competitivi ad un certo livello».

MILAN CANDIDATA ALLO SCUDETTO DOPO IL SUCCESSO NEL DERBY? – «Il Milan è chiaro che ha vinto un derby che ha sempre una parte importante e ti può dare quella fiducia, quella autostima. È anche vero che il Milan aveva perso solo una partita con il Bologna, ma è un percorso nuovo, è una costruzione nuova con Amorim. Per vincere un campionato ci vuole continuità e quindi per il Milan non è scontato trovarla, proprio perché è una squadra che è in costruzione con un nuovo allenatore, con un nuovo modo di pensare. Quindi mi dà l’idea della squadra che può fare una partita con tutti perché ha le qualità per poterlo fare, ma poi nelle rotazioni, nella continuità magari può pagare qualcosa».

CHI E’ LA PRINCIPALE ANTAGONISTA DELL’INTER PER LO SCUDETTO? – «Io magari vedo più la Roma come anti-Inter, se mettiamo l’Inter come favorita perché ha lo scudetto sul petto, la Roma invece è già al secondo anno di Gasperini. È una continuità del lavoro di Gasperini, ha innalzato la qualità delle alternative. Molto dipenderà anche dal percorso in Champions, ma la Roma è una squadra con un’identità già certa, una sicurezza, una personalità soprattutto nel campionato italiano. Di poter essere, come posso dirti, la principale competitor all’Inter che ovviamente gli diamo l’etichetta della favorita essendo campione d’Italia, essendo ovviamente ancora la squadra più forte come rosa e tutto. Vedo la Roma come rivale più credibile».

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