Sporting CP, Paulo Fonseca è il nuovo allenatore. Addio al Lione con indennizzo da 5 milioni: «Decisione inaspettata!»

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting CP. Il comunicato ufficiale del Lione dopo l’addio del tecnico

Clamoroso ribaltone sulle panchine europee: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting CP. La società di Lisbona, dopo aver formalizzato la separazione con Rui Borges, ha individuato nell’ex tecnico di Roma e Milan l’uomo giusto a cui affidare la guida tecnica. La decisione segna l’addio immediato del tecnico portoghese all’Olympique Lione, club condotto al successo casalingo contro l’Angers nell’ultimo turno di Ligue 1 prima della repentina svolta sul mercato.

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L’amarezza del Lione: la ricostruzione della rottura

La reazione del club transalpino non si è fatta attendere. Con una nota ufficiale, la dirigenza francese ha manifestato tutto il proprio disappunto per le tempistiche e i modi della separazione:

«Contattato negli ultimi giorni da una società alla quale è particolarmente legato, Paulo Fonseca ha comunicato alla dirigenza la sua intenzione di lasciare l’Olympique Lyonnais. Una decisione inaspettata, che l’OL rimpiange profondamente, tanto più per il momento in cui è stata presa, nel bel mezzo della stagione».

Nel prosieguo del comunicato, la società ha motivato la scelta di non trattenere l’allenatore controvoglia:

«Di fronte a questa volontà chiaramente espressa, la dirigenza ha ritenuto che non fosse nell’interesse del club proseguire una collaborazione che non poteva più garantire il livello di impegno totale indispensabile per il successo del progetto. In un momento così determinante della stagione, l’Olympique Lyonnais ritiene che tutte le sue forze debbano essere pienamente mobilitate e concentrate sugli obiettivi del club».

Soluzione ad interim e clausola rescissoria

In attesa di definire la nuova guida tecnica stabile, la panchina dell’OL è stata affidata temporaneamente a Jorge Maciel, impegnato subito tra coppa e campionato:

«La dirigenza ha quindi preso atto della decisione di Paulo Fonseca e si sta già attivando per individuare il suo successore. La ricerca si orienterà verso un profilo in grado di garantire la continuità del progetto sportivo, con principi ed esigenze in linea con quelli sviluppati negli ultimi mesi. In attesa di tale nomina, Jorge Maciel assumerà la responsabilità della squadra professionistica fino alla prossima pausa internazionale e guiderà in particolare il gruppo nella partita contro la Real Sociedad di giovedì in Europa League, e poi nella trasferta a Brest di domenica».

L’operazione comporta un esborso economico significativo per i lusitani:

«Lo Sporting Lisbona verserà un indennizzo di 5 milioni di euro all’OL a causa della risoluzione anticipata del contratto di Paulo Fonseca. L’Olympique Lyonnais desidera ringraziare Paulo Fonseca per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto sin dal suo arrivo al club e gli augura il meglio per il futuro della sua carriera».

Con il pagamento dell’indennizzo rescissorio, si chiude l’avventura francese di Paulo Fonseca, pronto a iniziare un nuovo capitolo alla guida dello Sporting CP.