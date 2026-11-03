Cilli a MilanNews24: «Nel derby il Milan più bello di tutta la stagione, ad Amorim riconosco una qualità. Moreira il miglior acquisto estivo»

Il noto giornalista di Sportitalia, Luca Cilli, si è espresso così riguardo al momento che sta vivendo il Milan di Amorim dopo il derby vinto contro l’Inter

Intervistato in esclusiva da MilanNews24, il noto giornalista Luca Cilli ha commentato così il momento del Milan di Ruben Amorim reduce dal derby vinto contro l’Inter con un Diego Moreira sfavillante

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SUL DERBY VINTO CONTRO L’INTER – «Il Milan più bello di tutta la stagione. Peraltro, è stato il Milan più bello dopo un momento sicuramente non semplice, perché non arrivava benissimo a questo derby, considerando anche quello che era successo in Europa, dove al contrario si era visto forse il Milan più brutto. Anche contro il Bologna, comunque, non c’erano stati segnali positivi.

Si è ripreso alla grande nella partita più complicata. Devo dire che mi sono piaciuti molto l’atteggiamento, l’ordine tattico e soprattutto l’impostazione della partita. Amorim è stato veramente molto bravo a prepararla e i calciatori a interpretarla ancora meglio. È stato bravo a lavorare sulle criticità dell’Inter, sfruttando i punti deboli dell’avversario. Si è visto che la partita è stata preparata in maniera minuziosa e particolare. Mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento.

È stato bravo perché l’intuizione ha pagato: non era semplice e scontato piazzare Diawara in quella zona di campo contro l’Inter. Parliamo comunque di un giocatore che deve crescere ancora tanto e dimostrare di essere da Milan.

Se c’è una qualità che riconosco ad Amorim è il fatto che sta coinvolgendo tutti i calciatori a disposizione. Non ha una rosa altamente competitiva e quindi deve fare di necessità virtù. Questo significa coinvolgere tutti, anche chi magari inizialmente sembrava avere meno spazio.

La scelta di Diawara nel derby è stata rischiosa, ma ha dato risposte e indicazioni importanti all’allenatore. Ci sono state anche scelte che non mi hanno convinto, come schierare Chukwueze a tutta fascia o Rabiot da trequartista. Secondo me ha sbagliato a forzare alcune situazioni e a cambiare ruolo a giocatori che hanno caratteristiche differenti.

Dall’altra parte, però, riconosco ad Amorim il coraggio di osare. Ha fatto giocare Diawara e, fin dal primo anno al Milan, ha dato fiducia a Cisse. Non tutti lo avrebbero fatto».

SU MOREIRA – «È stato il miglior acquisto estivo del Milan, ma non soltanto dell’ultima sessione di mercato: credo degli ultimi anni. Finalmente il Milan è stato bravissimo ad anticipare la concorrenza, pagando tanto un calciatore che comunque vale quella cifra.

Per me è stato il miglior acquisto del Milan in assoluto, non soltanto per quello che sta facendo vedere adesso, ma perché è un giocatore che non ha ancora espresso il massimo del proprio potenziale e ha margini di crescita enormi.

Mi piace per la qualità, che è indiscutibile, basta vedere le sue giocate. Ma soprattutto per i margini di crescita e per la sua utilità.

È un giocatore moderno, che sa fare tutto e lo sa fare molto bene. Sa segnare, ma ama anche mettersi al servizio della squadra e dei compagni. Potenzialmente ha tanti gol e tanti assist nei piedi.

Se fatto crescere nella maniera adatta, è un giocatore che può davvero spaccare le partite.

Finalmente il Milan ha trovato un giocatore da Milan. E aggiungo finalmente perché nelle ultime stagioni il club ha spesso sbagliato completamente gli acquisti. Alcuni potevano anche essere chiamate giuste, ma non hanno reso secondo le aspettative.

Finalmente il Milan ha trovato un giocatore di questo livello. E non ce ne sono tanti di giocatori da Milan nell’attuale rosa».

L’INTERVISTA INTEGRALE A LUCA CILLI SU MILANNEWS24.COM