Morte Jesús de Miguel, il calcio si ferma per la tragedia del Tenerife: partite sospese in Spagna e minuto di silenzio UEFA

Morte Jesús de Miguel, la Federazione spagnola sospende le partite di coppa nazionale dopo la scomparsa dell’attaccante del Tenerife. Anche la UEFA rende omaggio al giocatore

Il mondo del calcio europeo si stringe attorno al Tenerife dopo la tragica scomparsa di Jesús de Miguel, attaccante morto a 30 anni in seguito al grave scontro di gioco con il portiere dell’Andorra Jesús Owono.

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La notizia ha sconvolto la Spagna, provocando l’immediata reazione delle istituzioni calcistiche. La Federazione spagnola (RFEF) ha disposto la sospensione degli incontri in programma martedì 3 novembre 2026, mentre anche la UEFA ha annunciato iniziative per ricordare il calciatore.

Morte Jesús de Miguel, la RFEF sospende le partite di Coppa del Re e Coppa della Regina

La Federazione spagnola ha deciso di rinviare le sfide Anaitasuna-Alavés e Pamplona-Eibar, valide per la Coppa del Re, oltre a Celta Vigo-Espanyol di Coppa della Regina.

Le nuove date saranno comunicate attraverso gli aggiornamenti ufficiali della Federazione.

IL COMUNICATO DELLA RFEF – «Dopo la conferma della morte di Jesús de Miguel, giocatore del CD Tenerife, e come segno di rispetto e solidarietà, la RFEF ha disposto la sospensione degli incontri previsti per questo martedì, 3 novembre, validi per la prima e la terza eliminatoria della Coppa del Re e della Coppa della Regina».

Morte Jesús de Miguel, annullata anche la presentazione della Spagna Under 21

Tra le iniziative sospese figura anche la presentazione ufficiale ad Almendralejo della partita tra Spagna Under 21 e Giappone.

La Federazione ha inoltre espresso la propria vicinanza ai familiari del giocatore.

IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO – «La grande famiglia del calcio spagnolo resta unita nel dolore per questa triste perdita e trasmette tutto il proprio affetto e sostegno ai familiari, agli amici e alle persone care di Jesús de Miguel, così come al club tinerfeño e a tutta la sua tifoseria, in questi momenti difficilissimi».

Morte Jesús de Miguel, il minuto di silenzio della UEFA nelle competizioni europee

Anche la UEFA ha deciso di rendere omaggio all’attaccante del Tenerife. Prima delle partite di Champions League, Europa League e Conference League previste questa settimana sarà osservato un minuto di silenzio.

Attraverso i propri canali social, l’organizzazione europea ha diffuso un messaggio di cordoglio.

IL COMUNICATO UEFA – «La comunità calcistica europea è in lutto per la perdita dell’attaccante del Tenerife Jesús de Miguel Alameda.Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai compagni di squadra in questo momento di estrema difficoltà.Un minuto di silenzio sarà osservato in tutte le partite UEFA di questa settimana in sua memoria».

Un’iniziativa che coinvolgerà il calcio europeo nel ricordo di Jesús de Miguel, mentre il Tenerife e i suoi tifosi affrontano uno dei momenti più dolorosi della propria storia.