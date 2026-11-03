Roma, emergenza totale in porta! Gollini rischia il forfait contro il Manchester United: Gasperini valuta due soluzioni a sorpresa

Roma, problemi alla schiena per Pierluigi Gollini alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United. Pronti Vasquez o De Marzi

Si complica ulteriormente la situazione in casa Roma a poche ore dalla delicatissima sfida di Champions League contro il Manchester United. Dopo l’indisponibilità di Mile Svilar, anche Pierluigi Gollini rischia seriamente di non essere a disposizione di Gian Piero Gasperini per l’incontro in programma questa sera all’Old Trafford.

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Il portiere giallorosso sta facendo i conti con alcuni problemi alla schiena, che mettono in dubbio la sua presenza dal primo minuto. Le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo, ma lo staff tecnico ha già iniziato a considerare possibili alternative.

Roma, Gollini a rischio contro il Manchester United: emergenza per Gasperini

L’eventuale assenza di Gollini rappresenterebbe un problema particolarmente importante per la Roma, già costretta a rinunciare al titolare Svilar.

In una partita così delicata, contro un avversario prestigioso e in uno degli stadi più importanti del calcio europeo, Gasperini potrebbe essere obbligato ad affidarsi al terzo portiere.

Una situazione di emergenza che rende ancora più complicata la preparazione della trasferta inglese.

Roma, chi gioca in porta contro il Manchester United? Le alternative a Gollini

Qualora Gollini non riuscisse a recuperare, la prima soluzione potrebbe essere rappresentata da Devis Vásquez, portiere colombiano a disposizione del tecnico giallorosso.

L’altra possibilità porta invece a Giorgio De Marzi, estremo difensore classe 2007 cresciuto nel settore giovanile romanista.

Gasperini ha già preallertato entrambi, tenendoli pronti per un eventuale impiego dal primo minuto.

La scelta definitiva dipenderà soprattutto dalle condizioni fisiche di Gollini nelle ore immediatamente precedenti alla gara.

Roma, De Marzi sogna l’esordio in Champions League all’Old Trafford

Per Giorgio De Marzi potrebbe aprirsi uno scenario straordinario. Il giovane portiere, nato nel 2007, ha già conquistato importanti traguardi nelle giovanili della Roma, tra cui gli scudetti Under 16 e Under 17.

Dopo essere entrato nel giro della prima squadra, potrebbe adesso ritrovarsi protagonista di un debutto difficilmente immaginabile: difendere la porta giallorossa contro il Manchester United all’Old Trafford.

Un’occasione che rappresenterebbe una svolta nella sua giovane carriera, ma anche una responsabilità enorme considerando il prestigio dell’avversario e l’importanza della partita.

Roma, ore decisive per Gollini: attesa per la scelta definitiva

Lo staff medico continuerà a monitorare le condizioni di Pierluigi Gollini, nella speranza di recuperarlo per la sfida europea.

Nel frattempo, Vásquez e De Marzi restano pronti a rispondere alla chiamata di Gasperini. La Roma attende di conoscere chi potrà difendere i pali contro i Red Devils in una serata che si annuncia particolarmente impegnativa.