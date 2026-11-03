La Juventus perde McKennie: il bilancio per Spalletti senza l’americano e come cambia la formazione dei bianconeri con il suo forfait

Infortunio per Weston McKennie, la Juventus vede il forfait dell’americano: il bilancio senza di lui e come cambia la formazione titolare

Serata dalle emozioni forti per la Juventus nel big match dell’Allianz Stadium contro il Napoli. Oltre all’intensità della sfida vinta 2-0 contro i partenopei, a tenere in forte apprensione l’ambiente bianconero sono le condizioni fisiche di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del primo tempo a causa di un affaticamento all’adduttore, con la sostituzione all’intervallo per evitare complicazioni di maggiore entità muscolare. Il calciatore dovrà osservare qualche giorno di riposo forzato, sottoponendosi al monitoraggio costante dello staff sanitario della Continassa prima di poter riallacciare gli scarpini.

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Europa League alle porte: la sfida con l’AZ Alkmaar e la nuova mediana

Il risentimento muscolare accende una pesante spia rossa in vista del prossimo e imminente impegno internazionale. Giovedì sera la Juventus scenderà in campo nel turno di Europa League contro l’AZ Alkmaar, una sfida insidiosa e determinante per il cammino continentale dei piemontesi. La disponibilità di McKennie per la trasferta olandese appare al momento fortemente compromessa: i tempi stretti consigliano la massima prudenza da parte dei medici per scongiurare ricadute che prolungherebbero l’assenza oltre le previsioni.

Per sopperire al forfait dell’americano, l’assetto del centrocampo verrà ridisegnato: le chiavi della manovra resteranno nelle mani di Douglas Luiz in cabina di regia nel ruolo di mediano basso, supportato ai suoi fianchi da Koopmeiners e dal dinamismo di Sarr, chiamati a garantire equilibrio, inserimenti tra le linee e copertura.

L’importanza tattica per Spalletti: il rendimento con e senza lo statunitense

L’eventuale assenza di McKennie rappresenta un’insidia statistica e tattica di primo piano per Luciano Spalletti. I numeri stagionali fotografano con chiarezza quanto la manovra della Juventus risenta della sua mancanza: nelle partite disputate finora senza il centrocampista a disposizione, i bianconeri hanno raccolto un ruolino di marcia ondivago, caratterizzato da una vittoria contro il Parma, un pareggio contro il Milan e una sconfitta contro il Sassuolo.

Un’incidenza non casuale, che ricalca l’incredibile continuità registrata già nella passata stagione, sempre sotto la gestione del tecnico di Certaldo. Nell’intero scorso campionato, McKennie si era trasformato in un autentico perno imprescindibile dell’organico, saltando complessivamente soltanto una partita: la tiratissima vittoria per 1-0 a Bergamo contro l’Atalanta firmata Boga. Recuperare in fretta il jolly americano sarà prioritario per blindare gli equilibri tattici e proseguire con serenità la corsa su entrambi i fronti stagionali.