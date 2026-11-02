Vlahovic ritrova il gol e perde la pazienza: spunta il «Why always me?» di Balotelli – VIDEO

Il centravanti serbo torna a segnare dopo oltre un mese di digiuno, ma nella sfida tra Beşiktaş e Kasımpaşa finisce al centro delle polemiche per uno schiaffo non sanzionato dall’arbitro: la sua reazione richiama un’iconica scena di Mario Balotelli

Dusan Vlahovic torna protagonista in Turchia, ma non soltanto per il gol ritrovato. Nell’ultima gara di campionato del Beşiktaş di Vincenzo Italiano, terminata con un 2-2 in trasferta contro il Kasımpaşa, l’attaccante serbo ha interrotto un digiuno realizzativo che durava dall’11 ottobre scorso.

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Una rete importante per ritrovare fiducia, ma la partita ha riservato anche un episodio destinato a far discutere. L’ex centravanti di Fiorentina e Juventus, infatti, è stato protagonista di un acceso confronto con un avversario.

Lo schiaffo di Arous scatena la rabbia: Vlahovic cita Balotelli

Durante la gara, Vlahovic è stato ripetutamente contrastato dai difensori avversari. In una particolare occasione, dopo uno scontro aereo, il serbo è finito a terra e avrebbe ricevuto uno schiaffo da parte di Arous.

Beşiktaş’ın yıldızı Dusan Vlahovic, bir kez daha tokat yedi ancak rakibine kart çıkmadı. Kasımpaşa maçındaki pozisyona isyan eden Vlahovic, “Why always me?” (Neden hep ben?) diyerek saha kenarında tepkisini gösterdi. https://t.co/UDn1QhywI7 — Serkan Morova (@sekmorova) November 1, 2026

Un gesto sfuggito all’arbitro, che non ha preso provvedimenti, e sul quale non è intervenuto nemmeno il VAR. Una decisione che ha provocato la rabbia dell’attaccante e della panchina del Beşiktaş.

Una volta rialzatosi, Vlahovic ha cercato anche l’attenzione del quarto uomo, ma senza ottenere l’intervento sperato. A quel punto è arrivata una reazione diventata immediatamente riconoscibile: braccia allargate e un eloquente «Why always me?».

La frase è un chiaro riferimento a Mario Balotelli, che rese celebre quell’espressione ai tempi del Manchester City. Era il 23 ottobre 2011 quando, dopo aver segnato nel derby contro il Manchester United, mostrò la maglia con quella scritta.

A distanza di anni, Vlahovic ha riproposto la stessa scena, trasformando un episodio controverso in uno dei momenti più curiosi della giornata di campionato.