Parma, tegola Bernabé: lesione al retto femorale, stop per il centrocampista

Brutte notizie per il Parma: Adrián Bernabé costretto a fermarsi dopo gli esami strumentali. Il centrocampista spagnolo ha riportato una distrazione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra

Il Parma perde Adrián Bernabé. Arrivano brutte notizie per la formazione emiliana, che dovrà fare i conti con l’infortunio del centrocampista spagnolo. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno infatti evidenziato una distrazione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra.

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A riportare la notizia è Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulle condizioni del calciatore e sull’esito degli accertamenti medici. Una diagnosi che obbliga Bernabé a fermarsi e che rappresenta una nuova complicazione per i piani del Parma.

Infortunio Bernabé, il Parma attende i tempi di recupero: centrocampo da ridisegnare

La lesione interessa il retto femorale, uno dei muscoli che compongono il quadricipite e che svolge un ruolo importante nei movimenti della coscia, nella corsa e nei cambi di direzione. La definizione di distrazione di basso grado indica un infortunio muscolare di entità contenuta, ma sarà necessario procedere con cautela per evitare ricadute.

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Per lo staff tecnico gialloblù si apre quindi il problema di individuare le alternative a disposizione in mezzo al campo. Bernabé rappresenta una pedina importante per gli equilibri della squadra, grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di partecipare alla costruzione del gioco.

Al momento, la priorità sarà seguire il percorso di recupero del centrocampista, monitorando quotidianamente le sue condizioni. Il Parma spera di riaverlo a disposizione nel minor tempo possibile, ma non bisognerà forzare i tempi del rientro.

Le prossime valutazioni dello staff medico saranno decisive per definire con maggiore precisione la durata dello stop.