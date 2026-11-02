Calciomercato Inter, Chivu apre alla quinta punta! Da Chiesa a Raspadori e Inacio: tutti i nomi per gennaio

Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano l’inserimento di un nuovo attaccante nella sessione invernale. Cristian Chivu non esclude rinforzi dopo l’emergenza nel derby

L’Inter potrebbe tornare sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società nerazzurra starebbe valutando l’acquisto di una quinta punta, possibilmente con caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti attualmente a disposizione di Cristian Chivu.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

A riaprire il dibattito sono state le difficoltà incontrate nel derby contro il Milan, con Pio Esposito non al meglio e Bonny debilitato dalla febbre.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Lo stesso Chivu ha ammesso: «Se ci manca una quinta punta? Considerazione giusta, faremo qualche riflessione, anche se siamo contenti di quello che ci danno Mosconi, Lavelli e i ragazzi dell’Under 23».

Calciomercato Inter, Chiesa e Raspadori tornano di moda

Tra i nomi che potrebbero tornare d’attualità figura Federico Chiesa, vecchio obiettivo di Beppe Marotta.

L’esterno italiano sta trovando pochissimo spazio al Liverpool e avrebbe bisogno di maggiore continuità per rilanciarsi anche in ottica Nazionale.

Un’altra possibilità conduce a Giacomo Raspadori, già seguito in passato e potenzialmente interessato a una nuova esperienza qualora il suo impiego dovesse restare limitato.

Resta però da capire se entrambi accetterebbero un ruolo da alternativa nell’attacco nerazzurro.

Calciomercato Inter, piace Samuel Inacio: gli altri profili monitorati

Il nuovo direttore sportivo Dario Baccin segue anche Samuele Inacio, talento classe 2008 del Borussia Dortmund. Il principale ostacolo sarebbe rappresentato dalla valutazione economica del giocatore.

Tra i prospetti osservati figurano inoltre Paul Mendy del Cagliari, considerato soprattutto un investimento futuro, e Jay Robinson del Monza, attualmente in prestito dal Southampton.

Più complicata, invece, l’ipotesi Mauro Icardi, che si sarebbe nuovamente proposto senza ricevere riscontri dalla dirigenza.

Calciomercato Inter, Chivu cerca un attaccante con caratteristiche diverse

L’obiettivo sarebbe aggiungere un giocatore capace di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e agire in più posizioni offensive.

Con Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Pio Esposito e Bonny, il reparto offre già diverse soluzioni, ma gli infortuni hanno evidenziato la necessità di maggiori alternative.

La decisione definitiva arriverà dopo un confronto tra Chivu e la società. Non è escluso che Baccin possa individuare un nome diverso da quelli finora accostati all’Inter, puntando su un’occasione di mercato per gennaio.