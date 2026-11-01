Doppia tegola per il Bayern Monaco dopo il Borussia Dortmund: rottura dei legamenti per Saibari e stop muscolare per Gnabry

Il Bayern Monaco perde Saibari e Gnabry dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund. Le condizioni e i tempi di recupero

Il pirotecnico pareggio per 2-2 maturato sabato sera contro il Borussia Dortmund lascia in eredità al Bayern Monaco conseguenze pesantissime sul piano fisico e medico. La combattuta sfida di Bundesliga ha infatti colpito duramente il reparto avanzato dei bavaresi, costretti a registrare i gravi infortuni occorsi a Ismael Saibari e Serge Gnabry. Entrambi i calciatori dovranno osservare un periodo di stop forzato, privando la formazione tedesca di due pedine fondamentali all’interno delle rotazioni in un momento nevralgico della stagione.

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Intervento chirurgico per Saibari: lungo stop dopo il crac alla caviglia

La situazione più complessa riguarda il nazionale marocchino Saibari. Gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto l’esterno all’indomani del match hanno evidenziato la rottura del legamento sindesmosico della caviglia destra. Di fronte alla gravità del danno articolare, lo staff sanitario della società ha predisposto un’operazione immediata: il giocatore è già stato sottoposto a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, per stabilizzare l’articolazione lesa.

I tempi di recupero per questa tipologia di infortunio preannunciano un’assenza prolungata di diversi mesi, costringendo il talento ex PSV a intraprendere una lunga fase riabilitativa prima di poter tornare a disposizione del club e della propria nazionale.

Gnabry ai box per un problema alla coscia: rotazioni ridotte in attacco

Al bollettino medico si aggiunge la defezione di Serge Gnabry, costretto ad abbandonare la contesa prima del triplice fischio per via di un risentimento accusato nel corso della ripresa. Gli esami strumentali hanno riscontrato un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno dallo staff medico bavarese per quantificare l’esatta entità della lesione e stabilire la data del rientro, ma la sua indisponibilità toglie al gruppo una risorsa di grande esperienza, ritmo e qualità realizzativa.

Il doppio forfait apre una situazione di emergenza nell’infermeria del Bayern Monaco. Con gli impegni tra campionato e palcoscenici internazionali concentrati a ritmo serrato, la perdita simultanea di Saibari e Gnabry imporrà una redistribuzione dei carichi di lavoro e un impiego continuo delle seconde linee per mantenere alta la competitività offensiva.