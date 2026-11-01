Pulisic, Rabiot e Diego Moreira: perché hanno riscritto la storia del Milan e regalato un successo da record nel derby

Pulisic, Rabiot e Diego Moreira da record nel derby vinto 3-1 dal Milan contro l’Inter. Ecco quali statistiche hanno raggiunto

Oltre alle scintille sul rettangolo verde, l’ultimo derby di Milano consegna agli archivi della Serie A una serie di primati statistici destinati a riscrivere la storia recente del Milan. La sfida contro l’Inter ha incoronato tre protagonisti assoluti, capaci di abbattere tabù storici e raggiungere pietre miliari che duravano da oltre un decennio. Tra partenze fulminee, prodezze balistiche da fermo e una continuità realizzativa d’altri tempi, il Diavolo celebra numeri di assoluto rilievo.

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Pulisic fulmineo: il gol più rapido dopo Alexandre Pato

A spaccare immediatamente l’equilibrio della stracittadina ci ha pensato Christian Pulisic. Lo statunitense ha gonfiato la rete dopo appena 3 minuti e 45 secondi dal fischio d’inizio. Per ritrovare una marcatura più rapida del Milan in un derby di campionato bisogna riavvolgere il nastro di quindici anni: era il 2 aprile 2011 quando Alexandre Pato superò la retroguardia interista dopo soli 43 secondi in un match decisivo per la conquista dello scudetto. L’esterno americano si conferma così un fattore determinante nei grandi appuntamenti, spezzando un’attesa di precocità che resisteva da oltre un decennio.

Rabiot nella storia: continuità da fuoriclasse sulle orme di Kaká

Se Pulisic ha firmato l’avvio perfetto, Adrien Rabiot si è confermato il trascinatore assoluto della mediana. Con un bottino di 4 reti e 2 assist, il centrocampista francese ha preso parte attiva ad almeno una marcatura per la quinta giornata consecutiva in campionato. Da quando il torneo è tornato a disputarsi con il format a 20 squadre (stagione 2004/2005), soltanto altri due centrocampisti rossoneri avevano registrato una simile continuità: un fuoriclasse del calibro di Kaká e il turco Hakan Çalhanoglu nel luglio 2020. Un dato che certifica il peso offensivo del transalpino negli schemi della squadra.

La parabola di Diego Moreira: punizione diretta dopo Pirlo e Theo Hernández

A impreziosire una serata speciale è intervenuto il colpo da fermo di Diego Moreira. La trasformazione del calciatore lusitano costituisce una rarità per la stracittadina: dall’annata 2004/2005, si tratta appena della terza rete su punizione diretta messa a segno dal Milan contro l’Inter fra tutte le manifestazioni ufficiali. Prima di lui, l’impresa era riuscita unicamente al maestro Andrea Pirlo nel confronto di campionato del 23 dicembre 2007 e a Theo Hernández nella Supercoppa italiana del 6 gennaio 2025. Un gesto tecnico che inserisce Moreira in un circolo ristrettissimo e suggella una notte ricca di significati. Lo riporta Opta.