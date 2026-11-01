Calciomercato Juventus, decisione a sorpresa sui rinnovi: il club cambia strategia in virtù della crisi di risultati. Cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, il club ha preso questa importante decisione relativa ai giocatori in scadenza di contratto. La situazione

La parola d’ordine alla Continassa è una sola: congelare ogni discorso contrattuale per convogliare ogni risorsa mentale e atletica sul terreno di gioco. Con una classifica di Serie A fortemente deficitaria e una crisi di risultati da superare a tutti i costi, la dirigenza della Juventus ha stabilito una linea d’azione netta: le trattative individuali e i rinnovi possono attendere. Come rivelato da Tuttosport, il club bianconero intende lasciare formalmente aperte le porte del dialogo, ma ha imposto uno stop temporaneo a qualsiasi firma fino a quando la squadra non avrà ritrovato compattezza, vittorie e punti pesanti.

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Vertici rinviati: da Kalulu a Douglas Luiz e Bremer

L’emblema di questa serrata societaria riguarda la situazione di Pierre Kalulu. Il difensore francese, finito al centro di numerose critiche nelle ultime uscite, era prossimo a un accordo che avrebbe esteso la scadenza dal 2029 fino al 2031. In circostanze normali l’intesa sarebbe già stata formalizzata, ma l’urgenza di non distogliere energie preziose dal campo ha spinto i dirigenti a posticipare i faccia a faccia decisivi.

Un copione analogo coinvolge Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano ha progressivamente ritrovato continuità e rendimento, aprendo alla prospettiva di prolungare fino al 2030, operazione utile anche per alleggerire il peso a bilancio. Sebbene la reciproca volontà non manchi, ogni autografo sul contratto è subordinato all’inversione di rotta sul rettangolo verde. Slittato a data da destinarsi anche il vertice programmato per fare il punto sul futuro di Gleison Bremer, la cui intesa attuale scade nel 2029.

Il rebus mercato di gennaio e lo stop per Thuram e Conceiçao

La linea dell’austerità condizionerà inevitabilmente anche la finestra invernale di calciomercato. A gennaio la Juventus dovrà innalzare il tasso qualitativo dell’organico muovendosi senza budget consistenti, dovendo eventualmente ricorrere a qualche sacrificio prima di operare in entrata.

In questo limbo restano pure i destini di chi è ai box. I dialoghi per ritoccare le cifre di Khephren Thuram riprenderanno solo quando il mediano transalpino sarà pienamente ristabilito. Parallelamente, è stata congelata la visita a Torino del potente agente Jorge Mendes, pronto a discutere il prolungamento di Francisco Conceiçao. L’esterno lusitano è fermo sia per problemi fisici sia per la squalifica di tre giornate rimediata in Nazionale (su cui pende ricorso della federazione). Prima di sedersi al tavolo delle trattative, per l’intera Juventus la priorità assoluta resta ritrovare l’ossigeno delle vittorie.