Manchester United, assalto a Fermin Lopez! Il Barcellona fissa un prezzo altissimo: Chelsea e PSG pronte a sfidare i Red Devils

Calciomercato Manchester United, i Red Devils preparano un possibile colpo dal Barcellona per gennaio: nel mirino c’è Fermin Lopez, centrocampista offensivo valutato oltre 80 milioni di euro

Il Manchester United guarda con particolare attenzione al Barcellona in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. La società inglese starebbe valutando un investimento importante per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe individuato in Fermin Lopez uno degli obiettivi principali.

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Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Red Devils avrebbero manifestato interesse concreto per il centrocampista spagnolo classe 2003, considerato uno dei profili più interessanti per qualità tecniche e capacità di inserirsi negli spazi.

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L’operazione, tuttavia, si preannuncia particolarmente complicata sia dal punto di vista economico sia per la concorrenza internazionale.

Calciomercato Manchester United, Fermin Lopez nel mirino: servono oltre 80 milioni

Il Barcellona valuterebbe il cartellino di Fermin Lopez circa 70 milioni di sterline, equivalenti a oltre 80 milioni di euro.

Una richiesta considerevole, che testimonia l’importanza del calciatore all’interno del progetto blaugrana e che potrebbe rappresentare un ostacolo per le società interessate.

Il Manchester United non sarebbe infatti l’unico club sulle tracce dello spagnolo. Anche Chelsea e Paris Saint-Germain starebbero monitorando la situazione, con la possibilità che si sviluppi una vera e propria sfida di mercato già a gennaio.

Calciomercato Manchester United, i problemi di Sesko spingono verso nuovi rinforzi

L’interesse per Fermin Lopez sarebbe collegato anche alle difficoltà incontrate nel reparto avanzato.

I continui problemi fisici di Benjamin Sesko avrebbero infatti convinto la dirigenza a valutare nuovi innesti per aumentare le alternative offensive.

Il centrocampista del Barcellona rappresenterebbe una soluzione differente rispetto a un centravanti tradizionale, grazie alla capacità di agire tra le linee, accompagnare l’azione e contribuire alla fase realizzativa.

Caratteristiche che potrebbero offrire maggiori possibilità tattiche alla squadra di Michael Carrick.

Calciomercato Manchester United, non solo Fermin Lopez: spunta Calvert-Lewin

La società inglese starebbe comunque valutando anche altri profili per gennaio.

Tra i giocatori seguiti figurerebbe Dominic Calvert-Lewin, attaccante del Leeds, considerato una possibile alternativa per rinforzare il reparto offensivo.

A differenza di Fermin Lopez, il centravanti inglese garantirebbe caratteristiche maggiormente legate alla presenza fisica in area e al ruolo di riferimento avanzato.

Il Manchester United dovrà quindi decidere su quale tipologia di calciatore investire, valutando disponibilità economiche, necessità tecniche e opportunità di mercato.

Per il momento non risultano accordi definiti: Fermin Lopez resta un obiettivo ambizioso, con la concorrenza di Chelsea e PSG che potrebbe complicare ulteriormente i piani dei Red Devils.