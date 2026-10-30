Rottura totale tra Lisandro Martinez e il Manchester United: asta tra Barcellona e Atletico, spunta anche la Serie A

Lisandro Martinez e il Manchester United divideranno le loro strade: ecco quale sarà il futuro del difensore argentino

L’avventura di Lisandro Martínez al Manchester United è ormai giunta ai titoli di coda. Dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate nel post-partita della sfida contro l’Atlético Madrid, il difensore argentino è passato dallo status di idolo di Old Trafford a quello di separato in casa. Il rapporto tra il centrale classe 1998 e l’ambiente dei Red Devils ha toccato il punto più basso, trasformando il centro sportivo di Carrington in una polveriera. In vista della profonda rifondazione della rosa prevista per la prossima estate, l’addio appare scontato, senza escludere una clamorosa cessione anticipata già nel calciomercato di gennaio a fronte di offerte convincenti.

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Rendimento d’élite e nodo contrattuale: la situazione a Old Trafford

Nonostante il momento turbolento vissuto dal club inglese, il rendimento individuale del ventottenne resta di primissimo piano. I dati elaborati da SofaScore confermano come Martínez sia stato fin qui il miglior interprete difensivo della squadra: comanda le statistiche interne per palloni spazzati (3,3 a gara), palloni recuperati (2,7 a gara) e vanta un solido 63% nei duelli vinti. Con un valore di mercato stabile sui 45 milioni di euro secondo le stime di Transfermarkt, il suo appeal resta intatto. L’accordo con i mancuniani scade a giugno 2027, ma nessuna delle parti intende attivare l’opzione di prolungamento per un ulteriore anno, accelerando i tempi della separazione.

Sfida spagnola: l’Atlético Madrid in pole e l’interesse del Barcellona

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, la Liga è pronta ad approfittare della frattura. L’Atlético Madrid segue da diverse sessioni l’ex centrale dell’Ajax, ritenendolo ideale per carisma e attitudine tattica. A spingere con decisione verso il trasferimento nei Colchoneros è stato il connazionale Cristian ‘Cuti’ Romero, che durante una trasmissione sul canale YouTube dei fratelli Edul non ha avuto esitazioni: “Lisandro Martínez. Un giocatore che porterei nel mio club? Lisandro Martinez,”.

Anche il Barcellona monitora lo scenario con estrema attenzione. I vertici blaugrana considerano l’argentino un profilo di leadership internazionale, campione del mondo e accessibile a condizioni finanziarie estremamente vantaggiose.

I radar della Serie A: sondaggi di Inter, Roma e Como

La rottura con i Red Devils ha acceso l’interesse anche in Serie A. Il nome di ‘Licha’ Martínez è finito nei radar di Inter e Roma, a caccia di innesti di spessore per i rispettivi reparti arretrati. Sullo sfondo si registra anche il movimento del Como di Cesc Fàbregas, alla ricerca di un difensore di caratura internazionale per far fronte alla programmata partenza di Jacobo Ramón al termine dell’annata. Con l’avvicinarsi della finestra invernale, per Martínez si preannuncia una scelta decisiva per rilanciare la propria carriera lontano da Manchester.