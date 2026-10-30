Sfuma (al momento) il ritorno di Messi al Newell’s Old Boys: focus totale sull’Inter Miami almeno fino a questa data

Niente ritorno al Newell’s Old Boys per Lionel Messi: svelato il futuro del fuoriclasse argentino

Niente ritorno romantico in Argentina per chiudere una carriera leggendaria. Leo Messi ha delineato in modo netto i piani per il proprio futuro e non pianifica alcun approdo al Newell’s Old Boys, il club di Rosario in cui mosse i primi passi da bambino prima di trasferirsi al Barcellona. Il fuoriclasse argentino, secondo Fabrizio Romano, è infatti totalmente concentrato sulla sua esperienza in MLS con l’Inter Miami, franchigia con cui ha intenzione di scendere in campo almeno fino al 2028, con la possibilità concreta di proseguire ulteriormente la propria attività professionistica.

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Tramonta la suggestione Rosario: priorità assoluta alla franchigia di Miami

Per lungo tempo gli appassionati di calcio internazionale hanno accarezzato l’idea di ammirare l’otto volte Pallone d’Oro con la maglia rossonera dei Leprosos per un suggestivo “last dance” in patria. Tuttavia, le scelte professionali e personali del capitano dell’Albiceleste viaggiano ormai in una direzione opposta. L’avventura negli Stati Uniti, avviata nell’estate del 2023, ha garantito a Messi un perfetto equilibrio tra competitività sportiva e serenità familiare, trasformandolo nel fulcro sportivo ed economico del club presieduto da David Beckham e dai fratelli Mas. L’attaccante si sente parte integrante della crescita della lega nordamericana e ha scelto di scartare definitivamente l’ipotesi di un ritorno nel campionato argentino.

Obiettivo 2028 e oltre: una longevità agonistica straordinaria

L’intenzione di prolungare la carriera fino al 2028 conferma l’eccezionale tenuta fisica e motivazionale del campione sudamericano. Arrivare a quella data significherebbe giocare da protagonista oltre la soglia dei quarant’anni, con la decisione su cosa fare più avanti che verrà presa solo in un secondo momento, valutando di stagione in stagione le risposte del fisico e gli stimoli sul rettangolo verde.

Questa prospettiva rappresenta una notizia di enorme rilevanza per l’Inter Miami, che potrà continuare a costruire il proprio progetto sportivo attorno al suo leader tecnico, capitalizzando l’enorme impatto mediatico e commerciale generato dalla sua presenza in Florida.

La decisione di legare il proprio destino calcistico agli Stati Uniti chiude ogni speculazione di mercato: Messi intende continuare a regalare spettacolo e inseguire nuovi trionfi con la maglia degli Herons, rimandando ancora a lungo il momento di appendere gli scarpini al chiodo.