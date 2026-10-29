Lulli, la Roma ha trovato il suo nuovo gioiello! Gasperini aveva bloccato la sua cessione: lui festeggia il rinnovo con una prova super

Lulli Roma, il giovane esterno classe 2007 conquista Gasperini e diventa protagonista contro il Cagliari: un gol, un assist e una prestazione decisiva dopo il rinnovo

La Roma si gode l’esplosione di Emanuele Lulli, una delle sorprese più interessanti di questo avvio di stagione. Il giovane esterno classe 2007, originario di Palestrina, ha festeggiato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031 con una prestazione da protagonista nella vittoria per 4-2 contro il Cagliari.

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Un gol, un assist e un intervento difensivo determinante: numeri che confermano la bontà della scelta di Gian Piero Gasperini, decisivo nel trattenere il talento a Trigoria durante l’estate.

Lulli Roma, Gasperini ha bloccato il trasferimento all’Avellino: il retroscena

Il futuro di Lulli sembrava già scritto a metà luglio, quando il calciatore era vicino al trasferimento all’Avellino in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Roma.

Un’operazione che avrebbe permesso al giovane di accumulare esperienza in Serie B, ma Gasperini ha deciso di fermare tutto.

Il tecnico ha voluto valutarlo durante il ritiro estivo, rimanendo particolarmente colpito dalle sue accelerazioni, dalla resistenza fisica e dalla disponibilità al lavoro.

Da quel momento Lulli ha iniziato a ritagliarsi uno spazio importante, convincendo la società a prolungare il contratto, inizialmente in scadenza nel 2027.

Lulli Roma, gol e assist contro il Cagliari: una prestazione da protagonista

Contro il Cagliari, Lulli ha mostrato tutte le proprie qualità.

Al 15′ ha realizzato il gol del momentaneo 1-1 con un colpo di testa sul cross di Molina, mentre sei minuti più tardi ha servito a Pisilli l’assist per il sorpasso giallorosso.

Fondamentale anche il suo contributo difensivo: al 34′ ha deviato in calcio d’angolo una conclusione di Nzola, evitando una possibile rete degli ospiti.

Una prestazione completa che conferma la crescita dell’esterno, già a segno in precedenza contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Lulli Roma, numeri da record: il confronto con Espart e Celik

Le statistiche evidenziano il rendimento del giovane romanista.

Lulli ha già realizzato due gol e un assist in sette presenze, entrando in una particolare classifica europea insieme a Xavi Espart del Barcellona.

I due sono infatti gli unici difensori nati dal 2007 in avanti ad aver partecipato ad almeno tre reti nei cinque principali campionati europei in questa stagione.

Significativo anche il confronto con Zeki Celik: Lulli ha già segnato due reti in sette partite, tante quante il turco ne ha realizzate in 151 presenze con la Roma.

Il ragazzo, tuttavia, mantiene un atteggiamento prudente.

LULLI SUL SUO MOMENTO ALLA ROMA – «È veramente un sogno. Ma l’importante è rimanere con i piedi per terra, essere umile e continuare a lavorare».

La strada resta lunga e ci sono ancora aspetti da migliorare, soprattutto nella gestione delle energie e nella precisione tecnica. Ma una cosa appare evidente: Gasperini ha trovato un giovane sul quale costruire anche il futuro della Roma.