Juventus, Joao Mario può tornare già a gennaio! La Fiorentina lo scarica: Vanoli cambia tutto e prepara la rivoluzione

Juventus, il futuro di Joao Mario potrebbe essere nuovamente a Torino: il terzino portoghese non trova spazio nella Fiorentina di Paolo Vanoli e il ritorno anticipato prende quota
Il futuro di Joao Mario potrebbe essere nuovamente alla Juventus. Il laterale portoghese, trasferitosi in estate alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso da 1,8 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni, sta vivendo una stagione complicata. Come riportato da TMW, il calciatore potrebbe lasciare Firenze già durante il mercato di gennaio, facendo ritorno anticipatamente a Torino.
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La situazione del portoghese si inserisce in un momento particolarmente delicato per la squadra di Paolo Vanoli, reduce da tre sconfitte consecutive e alle prese con evidenti problemi difensivi.
Juventus, Joao Mario ai margini della Fiorentina: il ritorno a gennaio è possibile
L’esperienza di Joao Mario in maglia viola non ha rispettato le aspettative. Dopo essere partito titolare in due delle prime tre giornate sotto la gestione di Fabio Grosso, il portoghese ha progressivamente perso terreno nelle gerarchie.
Il giocatore è rimasto in panchina per quattro partite consecutive di Serie A, trovando spazio soltanto in Coppa Italia contro il Pisa. Nell’ultima sfida contro l’Inter ha collezionato appena sette minuti, entrando in una posizione diversa dalla sua abituale.
Una situazione che rende sempre meno probabile il riscatto definitivo da parte della Fiorentina.
Juventus, la concorrenza di Jimenez e Dodo complica il futuro di Joao Mario
A complicare ulteriormente i piani del portoghese è stata l’esplosione di Alex Jimenez, arrivato dal Bournemouth e diventato rapidamente un punto di riferimento sulla corsia destra.
Lo spagnolo ha già realizzato due gol e due assist in sette presenze, conquistando la fiducia dello staff tecnico.
Alle sue spalle, inoltre, Vanoli sta cercando di recuperare Dodo, reduce da un periodo caratterizzato da uno scarso minutaggio.
Il brasiliano, in scadenza nel giugno 2027, potrebbe comunque tornare sul mercato: tra le società interessate figura anche il Napoli.
Juventus, Vanoli pensa alla difesa a tre: cosa cambia per Joao Mario
La Fiorentina, che ha incassato 19 reti nelle prime giornate, sta valutando il passaggio al 3-5-2 per ritrovare maggiore solidità.
Un cambiamento tattico che potrebbe valorizzare le caratteristiche offensive di Jimenez e offrire nuove opportunità a Dodo.
Per Joao Mario, invece, gli spazi sembrano destinati a ridursi ulteriormente. Anche sulla fascia sinistra le alternative non mancano, con Valdepenas, Viery e il futuro recupero di Parisi.
Il portoghese rischia dunque di diventare uno degli esuberi del prossimo mercato invernale. La Juventus osserva la situazione, con la possibilità concreta di ritrovarsi nuovamente in rosa il giocatore a distanza di pochi mesi dalla sua partenza.