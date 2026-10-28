Frosinone Lecce, Di Francesco lancia l’allarme infortuni: «Ho diversi problemi per domani». Le novità su Tiago Gabriel, N’Dri e Fatah

Frosinone Lecce, Eusebio Di Francesco presenta la sfida della nona giornata di Serie A 2026/27: il tecnico giallorosso fa il punto sui numerosi problemi fisici della squadra

Il Lecce di Eusebio Di Francesco si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno di Serie A contro la Juventus. I salentini saranno impegnati allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone di Massimiliano Alvini, in una sfida importante per gli equilibri della classifica.

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Le due formazioni sono protagoniste di un avvio di stagione interessante. Il Lecce occupa il dodicesimo posto con 9 punti, cinque lunghezze sopra la zona retrocessione, mentre il Frosinone è sesto a quota 14 punti dopo otto giornate, davanti a squadre come Juventus, Napoli e Atalanta.

Alla vigilia dell’incontro, Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sulle numerose assenze che rischiano di condizionare le scelte di formazione.

Frosinone Lecce, Di Francesco fa il punto sugli infortunati: Tiago Gabriel, Ndaba, N’Dri e Fatah in dubbio

Il primo argomento affrontato dall’allenatore giallorosso riguarda le condizioni di diversi giocatori, alcuni dei quali saranno valutati soltanto nelle ore precedenti alla partita.

SUGLI INFORTUNI E SULLE CONDIZIONI DEI GIOCATORI – «Tiago Gabriel non si è allenato, solo oggi ha fatto qualcosa. Anche Ndaba non è al meglio: entrambi verranno valutati domani mattina. N’Dri ha avuto un problema al piede e non si è allenato, mentre Fatah ha preso una botta importante sulla tibia ed è stato necessario mettere dei punti. Ho diversi problemi per domani e devo fare diverse valutazioni, non solo per chi inizia dal primo minuto».

Frosinone Lecce, Di Francesco e l’emergenza: la decisione sui giocatori della Primavera

Nonostante le difficoltà legate all’infermeria, Di Francesco non intende convocare giovani soltanto per completare numericamente la panchina. Il tecnico vuole avere a disposizione elementi realmente pronti a scendere in campo.

SULL’EMERGENZA INFORTUNI E SUI GIOCATORI DELLA PRIMAVERA – «Non porterò giocatori della Primavera solamente per riempire la panchina e fare numero. Porterò soltanto quelli che reputo pronti per giocare in Serie A. Si va avanti senza lamentarsi troppo degli infortuni».

Frosinone Lecce, Di Francesco analizza il nuovo metro arbitrale e gli infortuni

L’allenatore del Lecce si è poi soffermato sul rapporto tra l’aumento del tempo effettivo di gioco, l’intensità delle partite e i problemi fisici accusati dai propri calciatori.

SUL NUOVO METRO ARBITRALE E SUGLI INFORTUNI – «Sinceramente non vedo correlazioni tra il nuovo metodo arbitrale e gli infortuni. Sicuramente è aumentato il tempo effettivo e c’è una tendenza a non concedere neanche i rigori palesi. Per il resto, mi piace l’intenzione di far giocare di più le squadre. Fatah ha preso una legnata sulla tibia, N’Dri sotto il piede, mentre Tiago Gabriel ha subito soltanto una botta: sono problemi legati a scontri di gioco. Si è alzato il livello agonistico e dobbiamo farci trovare pronti».

Frosinone Lecce, Di Francesco chiede risposte agli attaccanti: il messaggio a Guebbels e Stulic

Infine, spazio al reparto offensivo. Di Francesco ha ribadito la fiducia nei propri attaccanti, sottolineando però la necessità di trovare maggiore concretezza negli ultimi metri. Restano aperti anche alcuni dubbi sulle scelte per la sfida contro il Frosinone.

SUGLI ATTACCANTI GUEBBELS E STULIC E SULLE SCELTE DI FORMAZIONE – «Guebbels va supportato, ma tutti vanno supportati, anche Stulic, che in allenamento dà sempre il massimo. Voglio risposte dagli attaccanti: devono imparare a essere determinanti. Ricordiamoci che Stulic lo scorso anno ci ha salvato entrando spesso dalla panchina. Per domani ho dei dubbi».

Il Lecce si avvicina dunque alla trasferta contro il Frosinone con diverse incognite di formazione. Di Francesco dovrà valutare attentamente le condizioni degli infortunati, cercando le soluzioni migliori per tornare a conquistare punti dopo la sconfitta contro la Juventus.