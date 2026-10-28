Fabregas: «L’anno scorso questa partita non l’avremmo vinta»

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della sfida contro il Torino terminata 3-1 per i lariani

Nel post gara di Torino-Como ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico dei lariani Cesc Fabregas. Ecco le sue parole:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Dobbiamo ancora dimostrare di essere una grande squadra. Si deve ricordare che stiamo facendo questo percorso per la prima volta nella nostra storia. Se sbagli una partita in Champions League subisci cinque o sei gol, il livello è quello. Dobbiamo trovare la soluzione migliore, stiamo giocando tantissime partite. Bisogna per forza fare rotazioni. Siamo a ottobre e i punti non mi interessano, si guarda alla fine»

ANNO SCORSO – «Penso che non ci meritavamo di perdere per 80’. Hanno fatto gol da un nostro errore, abbiamo fatto 3 gol, ma dipende da come leggi la partita. L’anno scorso questa partita non l’avremmo vinta. La squadra ha trovato una grandissima maturità»

TORINO – «Una squadra organizzata, quando prende vantaggio è difficile da attaccare. Stanno facendo una grandissima stagione, vedo grande entusiasmo verso questa squadra, che è storica. Mi ricordo sempre di questo stadio, quando si gioca qui è sempre bello»