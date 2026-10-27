Pagelle Torino Como, Adams illude i granata! Nico Paz e Baturina brillano - VOTI

Pagelle Torino Como: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’anticipo della nona giornata del campionato italiano
Si è da poco conclusa la sfida di Serie A della nona giornata tra Torino e Como finita 1-3 per i lariani. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE TORINO COMO
TORINO – Perri 6; Comuzzo 6, Ismajli 5,5, Coco 5,5; Belghali 6,5 (89′ Oristanio sv), Vlasic 5, Bragança 6 (89′ Ilkhan sv), Fitz-Jim 7 (55′ Gineitis 6,5), Cacciamani 6 (55′ Patterson 5); Adams 7, Simeone 6,5 (74′ Kulenovic 6).
COMO – Sanchez 7; Couto 6,5, Ramon 6, Kempf 5,5, Valle 5,5 (70′ Kaiki 6); Milla 6 (79′ Smolcic sv), Perrone 5,5 (58′ Addai 5,5, 79′ Ricci sv); Da Cunha 6, Nico Paz 7,5, Caqueret 6 (58′ Baturina 6); Douvikas 6.